Co to jest miłość? Tarnowskie przedszkolaki bez cenzury o Walentynkach

Walentynki to czas miłości i okazywania uczuć, celebrowany corocznie 14 lutego.

Tarnowskie przedszkolaki dzielą się swoimi uroczymi pomysłami na randki, prezenty i wyrażanie miłości.

Chcesz dowiedzieć się, co dzieci sądzą o Walentynkach i jak je obchodzą? Posłuchaj naszego podcastu!

Walentynki to doroczne święto. Przypada 14 lutego, w dniu liturgicznego wspomnienia patrona zakochanych – św. Walentego – w kościele katolickim. Zwyczajem jest wysyłanie w tym dniu walentynkowych liścików i kartek, często anonimowych, w których wyznaje się miłość i sympatię wybranej osobie. Miłą tradycją jest kupowanie drobnych prezentów, jak czekoladki czy maskotki. Ale dla wielu osób to idealny moment na oświadczyny i ofiarowanie wybrance zaręczynowego pierścionka. Swoje spojrzenie na Walentynkowe tradycje mają tarnowskie przedszkolaki, które zaprosiliśmy do rozmowy:

POSŁUCHAJ: o Walentynkach mówią dzieci z Przedszkola Promyczek w Tarnowie

- Walentynki są potrzebne, by można iść na randkę. Żeby można było z sobą spędzić czas. Na spacerze. Na basenie. W restauracji. Można kogoś zaprosić też do swojego domu. Można się przytulać. I można się też całować! A prezenty na takie Walentynki też się robi, czy nie? Tak. Czekoladki walentynkowe. Kwiatki komuś kupić. Narysować serce. Zrobić laurki. Można zrobić ozdobę do domu. Ja narysuję kartkę dla mamy. Ja zrobię laurkę dla mamy. A ja serce. A ja kupię mamie prezent z kwiatkami. Ja z tatą kupię dla mamy poduszkę z napisem „Kocham cię” – mówiły w rozmowie z Radiem ESKA Tarnów dzieci z Przedszkola Niepublicznego Promyczek w Tarnowie.

Więcej na temat Walentynek i zwyczajów związanych z tym sympatycznym świętem w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

39

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]