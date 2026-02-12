Dzień dla Kobiet w Tarnowie: Relaks, joga i warsztaty rozwojowe

Dom Kultury Westerplatte w Tarnowie po raz trzeci organizuje Dzień Kobiet w Lutym, oferując wachlarz atrakcji dla pań.

Wydarzenie stworzone przez kobiety dla kobiet, skupia się na relaksie, rozwoju i oderwaniu od codziennych obowiązków.

Od jogi, przez warsztaty kolażu i olejki eteryczne, po porady ekspertów – odkryj pełen program i dowiedz się, jak skorzystać z tego wyjątkowego dnia!

To wydarzenie przygotowują kobiety dla kobiet. Mowa o Dniu Kobiet w Lutym, na który zaprasza Dom Kultury Westerplatte w Tarnowie. Już po raz trzeci odbędzie się tam cykl wydarzeń adresowanych do pań. Będzie w czym wybierać - przygotowano atrakcje, rozrywkę i relaks.

- Widzę potrzebę. Sama osobiście doświadczam tego, że kobiety się przepracowują, że za dużo czasu spędzają robiąc rzeczy dla innych, a mało dla siebie. I chcemy właśnie w ten sposób ten czas dla kobiet zwiększyć, nie tylko 8 marca, nie tylko Dzień Mamy, ale właśnie dzień kobiet w lutym, cały dzień atrakcji, relaksu i dobrej zabawy. Więc mamy w tym roku na przykład robienie kolażu „Mapa marzeń na 2026” rok. Mamy spotkanie z olejkami eterycznymi, spotkanie o stresie, czyli dlaczego mamy bóle i co one mówią, dlaczego to się dzieje. Mamy spotkanie z kreatorką wizerunku, ale też zajęcia ruchowe. Cały dzień i cała sala jest przeznaczona właśnie na ruch i mamy tam jogę dla kobiet, trening świadomego ruchu. Jest też takie spotkanie „Ukoić stres i z miłością wrócić do siebie”. Ja sobie to wyobrażam jako takie też relaksujące. Jogilates, czyli połączenie jogi i pilatesu, taka lekka forma odpowiednia dla osób dojrzałych. I jest też aktywacja Kundalini, czyli to jest też opcja jogi, trochę znowu głębszego relaksu i takiego wejścia w głąb siebie. Także jest opcja na relaks, opcja na ruch, na nową wiedzę – zapowiada Dorota Omylska, szefowa Domu Kultury Westerplatte w Tarnowie.

POSŁUCHAJ: Na Dzień Kobiet w Lutym zaprasza Dorota Omylska z Domu Kultury Westerplatte w Tarnowie

Z kolei w holu placówki pojawi się kilka ciekawych stoisk. Będzie można skorzystać z porad pracowników Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Zaplanowano też indywidualne konsultacje fizjoterapeutyczne, badanie wzroku i dobór soczewek, analizę skóry twarzy i włosów, a także zajęcia pod hasłem „Jesteś autentyczną marką osobistą - talenty Gallupa”.

- Zapraszamy do tego, żeby zapoznać się z programem z tego względu, że to są jednak trzy sale i właściwie spotykamy się z 20 minutową przerwą między jednym a drugim spotkaniem. Hol jest dostępny przez cały czas. Też panie będą w określonych godzinach, ale zajęcia konkretne mają godziny, więc bardzo prosimy o zerknięcie na Facebookową stronę Domu Kultury Westerplatte, bo tam wszystko jest w wydarzeniu. Celujemy w dorosłe osoby. Oczywiście nastolatki też zapraszamy – dodaje Dorota Omylska.

Pomysłodawcy Dnia Kobiet w Lutym mają nadzieję, że wydarzenie będzie odskocznią od codziennych obowiązków, pozwoli się zrelaksować, ale również nabyć wiedzę i umiejętności, które w przyszłości pozwolą lepiej radzić sobie na przykład ze stresem. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 15 lutego. Spotkania potrwają od 10:00 do 19:00. A więcej w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

