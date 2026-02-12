Wierzchosławice: Koniec z brakiem wody latem? Rusza inwestycja

Gmina Wierzchosławice przeznaczy ponad 2 miliony złotych na rozbudowę stacji uzdatniania wody.

Inwestycja ma rozwiązać problem braku wody latem, który dotykał mieszkańców z powodu niewystarczającej wydajności starej stacji.

Dzięki modernizacji stacja zwiększy wydajność filtracji, co zapewni stabilne dostawy wody dla ponad 10 tysięcy mieszkańców.

Sprawdź, czy tegoroczne lato przyniesie koniec problemów z wodą w Wierzchosławicach i okolicach!

Stacja Uzdatniania Wody w Wierzchosławicach została wybudowana 20 lat temu i w tym kształcie dotrwała do czasów obecnych. Teraz jednak nie jest już w stanie sprostać rosnącym potrzebom mieszkańców. W lecie, kiedy zapotrzebowanie na wodę gwałtownie rosło, zdarzały się problemy z dostępnością. Odbiorcom na końcowych nitkach sieci zwyczajnie brakowało wody. Teraz samorząd zamierza to zmienić, rozbudowując stację uzdatniania.

POSŁUCHAJ: mówi wójt Wierzchosławic Małgorzata Moskal

- Przebudowa i rozbudowa ma na celu poszerzenie powierzchni użytkowej filtrowania I i II stopnia. To oznacza zwiększenie powierzchni uzdatniania, poszerzenie powierzchni pod materiały do procesu uzdatniania wody, jak również utworzenie wspólnego zespołu sterowniczo-automatycznego Stacji Uzdatniania Wody w Wierzchosławicach. Przyspieszy to proces filtracji wody, co podniesie wydajność stacji i przyspieszy produkcję uzdatnionej wody gotowej dla odbiorców. To ważne, gdyż co roku przybywa nowych odbiorców wody, w związku z rozwijaniem się gminy i konieczne jest zwiększenie mocy przerobowych, zwłaszcza wtedy, gdy pobór wody jest znacznie większy od normy – zauważa Małgorzata Moskal, wójt Wierzchosławic.

Prace nad rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Wierzchosławicach rozpoczną się w najbliższy poniedziałek, 16 lutego 2026. Całość inwestycji będzie kosztować ponad 2 miliony złotych. Milion 700 tysięcy złotych stanowi dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, natomiast około 300 tysięcy złotych to wkład własny gminy. Rozbudowa stacji ma potrwać do końca czerwca tego roku. Samorządowcy mają nadzieję, że w tym roku latem problemów z brakiem wody już nie będzie.

Stacja Uzdatniania Wody w Wierzchosławicach zaopatruje w wodę mieszkańców oraz podmioty gospodarcze zlokalizowane w 10 miejscowościach. To Bobrowniki Małe, Rudka, Komorów, Gosławice, Ostrów, Wierzchosławice, Łętowice, Bogumiłowice, Sieciechowice i Mikołajowice. W sumie woda dostarczana jest do ponad 3 tysięcy gospodarstw domowych, w których mieszka ponad 10 tysięcy osób.

15

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]