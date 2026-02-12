W Tarnowie doszło do próby oszustwa metodą "na policjanta".

33-latek próbował wyłudzić 20 tys. zł od 93-letniej kobiety.

Seniorka nie dała się nabrać. Zobacz, jak jej reakcja doprowadziła do aresztowania.

Próba oszustwa i wzorowa postawa seniorki

Do zdarzenia doszło w Tarnowie. Sprawca, podając się za funkcjonariusza policji, skontaktował się telefonicznie z 93-letnią kobietą. Przekonywał ją, że pieniądze, które przechowuje w domu, są zagrożone i należy je "zabezpieczyć". Zgodnie ze scenariuszem oszustwa, polecił seniorce, aby przekazała gotówkę w kwocie 20 000 zł rzekomemu policjantowi, który miał czekać pod jej mieszkaniem.

Kobieta wykazała się jednak niezwykłą czujnością i nie dała się zwieść. Zorientowała się, że ma do czynienia z próbą wyłudzenia, nie wdała się w dłuższą rozmowę i natychmiast powiadomiła o zdarzeniu prawdziwych funkcjonariuszy. Jej opanowanie i prawidłowa reakcja zapobiegły utracie oszczędności.

Akcja policji i tymczasowy areszt

Dzięki informacjom przekazanym przez seniorkę, policjanci mogli przystąpić do działania. W operacji zatrzymania brali udział funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

W wyniku skoordynowanych działań zatrzymano podejrzanego. Okazał się nim 33-letni mieszkaniec województwa opolskiego. Mężczyzna został doprowadzony przed sąd, który na wniosek prokuratury zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Policja przypomina: funkcjonariusze nigdy nie proszą o pieniądze

Funkcjonariusze podkreślają, że działania profilaktyczne przynoszą efekty, czego dowodem jest postawa tarnowskiej seniorki. Jednocześnie policja po raz kolejny apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z nieznajomymi, zwłaszcza przez telefon.

Należy pamiętać o podstawowej zasadzie bezpieczeństwa: policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy, nie informują telefonicznie o prowadzonych akcjach ani nie żądają gotówki w celu "zabezpieczenia" jej przed przestępcami. W przypadku otrzymania podejrzanego telefonu należy natychmiast zakończyć rozmowę i skontaktować się z policją, dzwoniąc na numer alarmowy 112 lub 997.

