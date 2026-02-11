Zakład Anatomii Akademii Tarnowskiej później niż planowano. Uczelnia podaje nową datę

Zakład Anatomii Akademii Tarnowskiej z opóźnieniem

Zakład Anatomii Akademii Tarnowskiej to jedna z kluczowych inwestycji realizowanych przez Akademię Tarnowską. Niestety różne przeszkody, w tym wyjątkowo trudne warunki zimowe, spowodowały wydłużenie realizacji projektu. Według aktualnych zapowiedzi uczelni, nowoczesny budynek wraz z pełnym wyposażeniem powinien być gotowy w połowie 2026 roku.

Do tej pory studenci kierunków medycznych Akademii Tarnowskiej odbywali zajęcia z anatomii w prosektorium Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Własna baza dydaktyczna pozwoli nie tylko na uniezależnienie się od zewnętrznych jednostek, ale także na rozszerzenie możliwości dydaktycznych i badawczych.

Równolegle trwają prace nad regulaminem aktu donacji, który ma zostać wkrótce sfinalizowany. Dokument ten określi zasady przekazywania ciał do celów dydaktycznych, co jest niezbędnym elementem funkcjonowania nowoczesnego zakładu anatomii.

Koszt budowy Zakładu Anatomii to około 10 milionów złotych. Inwestycja jest finansowana ze środków własnych Akademii Tarnowskiej. W nowym budynku znajdą się m.in. prosektorium, sala i pracownia histologii, dwie sale wykładowe, laboratorium, a także szatnie oraz zaplecze techniczne i gospodarcze.

