Najlepsza cukiernia Tarnów - LISTA

Poszukiwanie idealnej cukierni to często nie lada wyzwanie, ale i przyjemność. Czy to Tłusty Czwartek, Boże Narodzenie, Wielkanoc, czy specjalne okazje takie jak urodziny, imieniny, wesele, a może po prostu chęć na coś słodkiego do popołudniowej kawy – zawsze chcemy, aby nasze słodkości były niezapomniane. W Tarnowie wybór jest szeroki, a znalezienie najlepszej cukierni w Tarnowie może wymagać nieco researchu. Aby ułatwić Wam to zadanie, przygotowaliśmy ranking TOP 10 tarnowskich cukierni, bazując na ocenach i opiniach użytkowników.

Pavlova.Cakes.Pl Adres: ul. Kilińskiego, d, 33-100 Tarnów, Polska

Ocena w Google Maps: 5

Przykładowa opinia: "Duża polecajka! W tym roku uczestniczyłam w kilku weselach, ale na żadnym nie jadłam tak dobrego tortu, jak u Pani Anastasii! Tort był przepyszny i piękny, zakupiony na 50 urodziny mojej mamy - była zachwycona. Smak raffaello-malina, torcik z prawdziwym, pachnącym kokosem💯 Okazało się, że moja mama również obserwowała Panią Anastasiię na Facebooku i ucieszyła się z tortu właśnie od niej. 😊 Jeszcze nieraz tu wrócimy -najwyższa klasa od prawdziwej artystki 💯😃👌" Słodko Na Stole Adres: Grunwaldzka 16, 33-100 Tarnów, Polska

Ocena w Google Maps: 4,9

Przykładowa opinia: ""To miejsce zostało nam polecone i bardzo się cieszymy, że udało nam się nawiązać współpracę. Każda rozmowa przebiegała bardzo sprawnie, z super podejściem i konkretnym omówieniem szczegółów. Tort z babeczek był przepiękny, idealnie dopasowany do klimatu wesela i zrobił ogromne wrażenie na gościach. Słodki bufet wyglądał obłędnie – wszystko było świeże, pyszne i pięknie podane. Jeśli ktoś marzy o efektownych i naprawdę smacznych słodkościach na swoje wesele, to ""Słodko Na Stole"" jest idealnym wyborem!🍰✨"" Cukiernictwo Artystyczne Piotr Rydz Adres: Szklana 2a/4, 33-100 Tarnów, Polska

Ocena w Google Maps: 4,8

Przykładowa opinia: "Serdecznie polecamy Pana Piotra! Słodki stół oraz tort który zamówiliśmy na nasze weselne były przepyszne i pięknie wykonane. Wszystko dopracowane w najmniejszym detalu, świeże i zachwycające zarówno smakiem, jak i wyglądem. My oraz nasi goście byli zachwyceni. Dziękujemy i polecamy z całego serca!" Niezłe Ciacho - Pracownia Ciast i Tortów Adres: Brandstaettera 8, 33-100 Tarnów, Polska

Ocena w Google Maps: 4,7

Przykładowa opinia: ""Piękny i pyszny tort. Przyjemna obsługa. Dobra cena i szybka realizacja. Dziękuję za stworzenie tego cudeńka pomimo krótkiego czasu. Rodzina bardzo zadowolona."" Piekarnia Kazibut Adres: Plac Dworcowy 1, 33-100 Tarnów, Polska

Ocena w Google Maps: 4,7

Przykładowa opinia: "Świetnie usytuowany lokal.Po wyjściu z pociągu i zanim pójdziemy w miasto ,można napić się b.dobrej kawy i zjeść kanapkę lub słodki wypiek.Obsługa pomocna ,uprzejma i służy radą w wyborze dostępnych wypieków.Warto zajrzeć i pokrzepić się przed dalszą drogą." Cukiernia Fantazja Mikado Adres: Krakowska 28, 33-100 Tarnów, Polska

Ocena w Google Maps: 4,6

Przykładowa opinia: "Fantastyczne ciasta👌🍰😋 Przepyszna kawa ☕ i bardzo miła i uśmiechnięta obsługa😉 👍 Zdecydowanie polecam tutejsze słodkości 😊" Pracownia Cukiernicza Domowa Adres: Lwowska 40, 33-100 Tarnów, Polska

Ocena w Google Maps: 4,6

Przykładowa opinia: "Po zamówieniu weselnym sprzed 2 lat, przyszedł czas na tort i ciasta na chrzciny. Mogę szczerze powiedzieć, że i tym razem nie zawiedliśmy się na cukierni, a jakość produktów i wykonanie przerosły nasze oczekiwania. Tort przepiękny i przepyszny, ciasta i ciasteczka również, wszystko na najwyższym poziomie, goście jak zwykle zadowoleni, prosili o dokładki tortu. Babeczki, rurki i orzeszki rozeszły się w mgnieniu oka. Jeszcze raz bardzo dziękujemy i wszystkim bardzo polecamy !" KLICH Piekarnia Cukiernia Adres: Krakowska 253, 33-101 Tarnów, Polska

Ocena w Google Maps: 4,5

Przykładowa opinia: "Uwielbiam piekarnie i to jeszcze tak blisko mam do niej , super drożdżówki i chleb ze starego pieca polecam" Cukiernia Kudelski Adres: Jasna 24, 33-100 Tarnów, Polska

Ocena w Google Maps: 4,3

Przykładowa opinia: "Nieco wyższe ceny, niż w innych cukierniach w Tarnowie, rekompensuje bardzo dobra jakość, smak i tradycja. Chętnie wracam do cukierni Kudelski, gdy najdzie mnie ochota na kawałek ciasta do niedzielnej kawy :)" Cukiernia Kudelski Adres: Krakowska 1, 33-100 Tarnów, Polska

Ocena w Google Maps: 3,4

Przykładowa opinia: "Pomimo odwiedzin kwadrans przed zamknięciem, bez trudu i w miłej atmosferze wypiłem dobrą kawę i przegryzłem bardzo dobrym rogalem marcińskim. Pełna kultura i życzliwość obsługi. Ceni się! 👊"