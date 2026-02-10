Bez rewolucji w Akademii Tarnowskiej. Nowy rektor stawia na kontynuację obranego kursu

Akademia Tarnowska stawia na zrównoważony rozwój

Dr hab. Rafał Kurczab, profesor Akademii Tarnowskiej, został 2 lutego wybrany na nowego rektora uczelni na kadencję 2024-2028. Wynik wyborów uprawomocnił się kilka dni później. Jak podkreśla, jego celem jest zachowanie ciągłości zarządzania uczelnią oraz realizacja strategii wypracowanej przez poprzednie władze.

- Kontynuujemy plan działania, który śp. pani rektor rozpoczęła, więc wielkich, rewolucyjnych zmian nie będzie. Oczywiście pewne korekty kursu, którym płynie nasz okręt, mogą okazać się potrzebne. Tak jak już wielokrotnie mówiłem, wszystko będzie się odbywać na podstawie zdobytej wiedzy i rozmów. Nic pochopnego nie będzie się działo - podkreśla rektor Kurczab.

Nowe kierunki studiów w Akademii Tarnowskiej

Choć rewolucji organizacyjnej nie będzie, uczelnia planuje poszerzenie oferty dydaktycznej. Trwają już prace nad uruchomieniem dwóch nowych kierunków studiów.

- Jest przygotowywany w tej chwili kierunek legopedia kliniczna. Myślimy też nad ratownictwem medycznym - zostały już zrobione pierwsze przymiarki. To są programy najmocniej w tej chwili zaawansowane, jeśli chodzi o przygotowanie. Pewne inne plany oczywiście też mamy, natomiast nie chcę ich wyprzedzać - przyznaje nowy rektor.

Akademia Tarnowska obecnie realizuje też ważne inwestycje. W budowie jest Zakład Anatomii, który ma służyć studentom kierunku lekarskiego. Znajdą się tam m.in. prosektura, sale wykładowe oraz laboratorium.

