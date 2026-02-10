Na DK73 w Dąbrowie Tarnowskiej doszło do porannej kolizji.

Na rondzie zderzył się samochód ciężarowy z autem osobowym.

Jakie były przyczyny zdarzenia? Policja bada okoliczności.

Poranne zdarzenie na rondzie

Do zdarzenia doszło we wtorek, 10 lutego 2026 roku przed godziną 7:00 na rondzie zlokalizowanym na drodze krajowej numer 73 w Dąbrowie Tarnowskiej, w rejonie ulicy Grunwaldzkiej. Na miejscu zderzyły się samochód ciężarowy oraz osobowy. W wyniku kolizji, w której na szczęście nikt nie został poszkodowany, zablokowany został jeden pas ruchu. Służby natychmiast wprowadziły ruch wahadłowy, aby zminimalizować utrudnienia dla pozostałych uczestników ruchu.

Interwencja służb i przywrócenie ruchu

Na miejsce niezwłocznie skierowano zastępy straży pożarnej oraz patrol policji. Jak informuje st. kpt. Piotr Prosowicz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, w działaniach zabezpieczających miejsce zdarzenia i usuwających jego skutki brało udział łącznie 10 strażaków.

Działania służb zostały już zakończone. Jak potwierdził oficer prasowy, utrudnienia w ruchu nie występują, a przejazd przez rondo odbywa się bez zakłóceń.

Okoliczności i przyczyny kolizji ustalają funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.

