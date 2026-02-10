Zderzenie ciężarówki z osobówką na rondzie. Kolizja na DK73 w Dąbrowie Tarnowskiej

Tomasz Piszczek
2026-02-10 10:00

We wtorek rano na rondzie w Dąbrowie Tarnowskiej doszło do kolizji samochodu ciężarowego z osobowym. Zdarzenie miało miejsce na drodze krajowej numer 73. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, jednak przez pewien czas kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Służby zakończyły już swoje działania, a ruch odbywa się płynnie.

  • Na DK73 w Dąbrowie Tarnowskiej doszło do porannej kolizji. 
  • Na rondzie zderzył się samochód ciężarowy z autem osobowym. 
  • Jakie były przyczyny zdarzenia? Policja bada okoliczności. 
Poranne zdarzenie na rondzie

Do zdarzenia doszło we wtorek, 10 lutego 2026 roku przed godziną 7:00 na rondzie zlokalizowanym na drodze krajowej numer 73 w Dąbrowie Tarnowskiej, w rejonie ulicy Grunwaldzkiej. Na miejscu zderzyły się samochód ciężarowy oraz osobowy. W wyniku kolizji, w której na szczęście nikt nie został poszkodowany, zablokowany został jeden pas ruchu. Służby natychmiast wprowadziły ruch wahadłowy, aby zminimalizować utrudnienia dla pozostałych uczestników ruchu.

Interwencja służb i przywrócenie ruchu

Na miejsce niezwłocznie skierowano zastępy straży pożarnej oraz patrol policji. Jak informuje st. kpt. Piotr Prosowicz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, w działaniach zabezpieczających miejsce zdarzenia i usuwających jego skutki brało udział łącznie 10 strażaków.

Działania służb zostały już zakończone. Jak potwierdził oficer prasowy, utrudnienia w ruchu nie występują, a przejazd przez rondo odbywa się bez zakłóceń.

Okoliczności i przyczyny kolizji ustalają funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.

Ciężarówka i osobówka zderzyły się na rondzie w Dąbrowie Tarnowskiej

