Zofia Stryjeńska w Tarnowie: Odkryj barwny świat polskiego folkloru, który zachwyca

Muzeum Ziemi Tarnowskiej zaprezentuje wystawę „Między wiarą a obrzędem” Zofii Stryjeńskiej, ikony polskiej sztuki.

Na wystawie zobaczymy unikatowe obrazy i grafiki z kolekcji ks. prof. Nosala, rzadko dostępne dla publiczności.

Prace Stryjeńskiej to barwny hołd dla polskiego folkloru i obrzędowości, wzbogacony o eksponaty etnograficzne.

Nie przegap tej wyjątkowej okazji, aby zanurzyć się w twórczości Stryjeńskiej – szczegóły i daty znajdziesz w artykule!

Barwna, dynamiczna, pełna symboli i ludowej duchowości – taka będzie wystawa prac Zofii Stryjeńskiej, którą przygotowuje Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Pokazana zostanie na niej większość z 33 obrazów i grafik artystki, które pochodzą z kolekcji księdza prof. Alojzego Franciszka Nosala, ofiarowanej Miastu Tarnów i zdeponowanej w Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Ekspozycja będzie wyjątkową okazją do obejrzenia dzieł Zofii Stryjeńskiej, które na co dzień, ze względu na swoją wrażliwość na światło, są schowane w muzealnych magazynach.

POSŁUCHAJ: o wystawie prac Zofii Stryjeńskiej mówi etnograf Urszula Gieroń

- Zofia Stryjeńska, niekwestionowana księżniczka polskiej sztuki lat 20., 30. XX wieku, stworzyła w swojej twórczości taki bardzo sugestywny obraz rodzimej kultury, kultury ludowej, folkloru, polskości, narodowości, styl bardzo rozpoznawalny, właściwie można powiedzieć na pierwszy rzut oka. Posiadała po prostu swoiste spojrzenie, fascynację kulturą ludową, która w jej obrazowaniu, w jej stylistyce, umiłowaniu do żywych, jaskrawych barw, konturowania, stworzyło niesamowity, żywiołowy, narracyjny obraz kultury ludowej polskiej – mówi etnograf Urszula Gieroń z Muzeum Ziemi Tarnowskiej.

Na wystawie będzie można zobaczyć prace, nawiązujące do tradycyjnej obrzędowości, ludowych zwyczajów, świętowania czy wierzeń.

- Nasza kolekcja jest bardzo ciekawa, etnograficznie skupiona na tym zjawisku, bo ofiarodawca, kolekcjoner, ksiądz profesor Franciszek Aloizy Nosal, będąc na obczyźnie, skupiał się właśnie na tej tematyce religijnej, tęskniąc za krajem. Jest to też bardzo znamienne dla twórczości, oprócz tej stylistyki nawiązującej do twórczości ludowej, czyli właśnie ten linearyzm, zestawienia żywych jaskrawych barw, naiwność czy deformacji perspektywy, również zastosowała swoje takie malarskie zabiegi, które spowodowały, że te obrazy stały się szczególnie dynamiczne i narracyjne. Postacie często zatrzymują się w ruchu, wyrażają gesty. Snują całe opowieści – dodaje Urszula Gieroń.

Wystawę wzbogacają eksponaty etnograficzne ze zbiorów Muzeum Ziemi Tarnowskiej oraz Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, a także stroje ludowe wypożyczone dzięki uprzejmości Zespołu Pieśni i Tańca Świerczkowiacy działającego przy Centrum Sztuki Mościce oraz Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Wernisaż wystawy odbędzie się w poniedziałek, 16 lutego, o godzinie 18:00 w siedzibie Muzeum Ziemi Tarnowskiej w kamienicy przy Rynku 3. Wystawa będzie czynna do 16 maja 2026 r. Wstęp na wernisaż oraz zwiedzanie wystawy będzie bezpłatne.

