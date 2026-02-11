W nocy w Dębinie (pow. bocheński) doszło do tragicznego pożaru.

Ogień strawił budynek gospodarczy, w którym znajdowało się ok. 50 indyków.

Policja bada okoliczności zdarzenia. Co było przyczyną tragedii?

Nocny pożar w powiecie bocheńskim

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb ratunkowych we wtorek, 10 lutego 2026 roku przed godziną 22:35. Na miejsce niezwłocznie skierowano liczne zastępy straży pożarnej. Po dotarciu pierwszych jednostek okazało się, że ogniem w całości objęty jest budynek gospodarczy. Pożar był już w pełni rozwinięty i stanowił poważne zagrożenie.

Strażacy natychmiast zabezpieczyli teren działań i przystąpili do walki z żywiołem, podając prądy wody na płonącą konstrukcję. Głównym celem było ugaszenie ognia i zapobieżenie jego rozprzestrzenieniu się na sąsiednie obiekty.

Straty w hodowli i dogaszanie pogorzeliska

Jak ustalono, wewnątrz płonącego budynku znajdował się drób. Niestety, ze względu na gwałtowny rozwój pożaru, nie było możliwości ewakuacji zwierząt. W ogniu zginęło około 50 indyków.

Dzięki sprawnej akcji strażaków pożar został opanowany i nie rozprzestrzenił się na inne budynki. Do późnych godzin trwało dogaszanie i przelewanie pogorzeliska, aby wyeliminować wszelkie zarzewia ognia i zapobiec ponownemu zapłonowi.

Na miejscu liczne siły i środki

W działaniach gaśniczych brali udział zawodowi strażacy z JRG Bochnia oraz druhowie ochotnicy z jednostek: OSP Bratucice, OSP Okulice, OSP Rzezawa, OSP Bogucice oraz OSP Jodłówka. Na miejscu obecny jest również patrol Policji, którego funkcjonariusze będą wyjaśniać dokładne przyczyny i okoliczności powstania pożaru.

