W Tarnowie doszło do groźnej kolizji z udziałem młodego kierowcy.

Sprawcą był 18-latek z promilami, który miał prawo jazdy od 3 miesięcy.

To nie wszystko. Okazało się, że drugi kierowca również złamał prawo.

Niebezpieczny poranek na Tuchowskiej

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 9 lutego 2026 roku, około godziny 8:00 rano. Na ulicy Tuchowskiej, na odcinku drogi prowadzącym w stronę Tarnowa, kierujący czarnym Volkswagenem 18-latek z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu. W wyniku tego manewru zderzył się czołowo z nadjeżdżającym z naprzeciwka samochodem marki Honda. Na szczęście, zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja, co oznacza, że nikt z uczestników nie odniósł poważnych obrażeń.

Sprawcą nietrzeźwy i niedoświadczony kierowca

Na miejsce wezwano patrol policji z wydziału ruchu drogowego. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości 18-letniego sprawcy kolizji dało wynik pozytywny. Pierwszy pomiar alkomatem wykazał 0,44 promila alkoholu w jego organizmie. Drugie badanie, wykonane po kilkunastu minutach, wskazało rosnące stężenie – 0,54 promila.

Wartość przekraczająca 0,5 promila alkoholu we krwi kwalifikuje czyn jako przestępstwo, za które grożą surowe konsekwencje prawne. Jak ustalili funkcjonariusze, młody kierowca uzyskał uprawnienia do kierowania pojazdami w listopadzie 2025 roku, co oznacza, że jego doświadczenie za kierownicą było zaledwie trzymiesięczne.

Wykroczenia drugiego uczestnika

W trakcie czynności policyjnych okazało się, że nieprawidłowości dotyczyły również drugiego pojazdu. Kierowca Hondy poruszał się samochodem, który nie posiadał aktualnych badań technicznych. Ponadto, pojazd nie miał ważnego, obowiązkowego ubezpieczenia OC. Wobec tego kierowcy również zostaną wyciągnięte konsekwencje.

Policja apeluje o rozsądek

W związku z porannym zdarzeniem służby po raz kolejny apelują o odpowiedzialność i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Funkcjonariusze przypominają, że siadanie za kierownicą pod wpływem alkoholu stanowi śmiertelne zagrożenie nie tylko dla samego kierującego, ale także dla wszystkich innych uczestników ruchu.

