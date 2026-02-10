Ponad 13,5 mln zł zmienia Powiśle Dąbrowskie! Zobacz, co powstanie w Twojej okolicy

Przedstawiciele zarządu województwa małopolskiego przekazali w Tarnowie samorządowcom z Powiśla Dąbrowskiego promesy na dofinansowanie ze środków unijnych. W sumie to ponad 13,5 mln. zł, które trafiły do Dąbrowy Tarnowskiej, powiatu dąbrowskiego oraz gminy Gręboszów. Dzięki wsparciu Dąbrowa Tarnowska zrealizuje drugi etap budowy Centrum Kulturalno-Społecznego w Nieczajnej Górnej, a dodatkowo zrewitalizuje obiekt dawnej kotłowni osiedlowej.

- To pewnie największa promesa jednorazowa w historii naszej gminy. Prawie 10 milionów przeznaczono na rewitalizację. Była planowana od wielu lat. To jest centrum miasta, przebudowa miejsca, gdzie była kotłownia, która zasilała osiedla w ciepło. Miejsce zupełnie zdegradowane, ale będzie tam wielofunkcyjny budynek, który będzie integrował społecznie, będzie miał miejsca, w których będą poszczególne grupy społeczne mogły przebywać, realizować swoje zadania. Na pewno w dużej mierze to będzie Dom Kultury, gdzie przeznaczymy znaczną powierzchnię, ponieważ to miejsce, gdzie dzisiaj znajduje się Dom Kultury nie wystarcza dla wszystkich grup, które tam pracują, chociażby tanecznych czy teatralnych. Będzie też miejsce dla NGO-sów, gdzie można będzie realizować różnego rodzaju warsztaty z młodzieżą, z dziećmi, ale też na samym szczycie będzie mam nadzieję wspólnie z powiatem wybudowana sala konferencyjna z prawdziwego zdarzenia. Na szczycie budynku przeszklone miejsce, które będzie dobrze służyć myślę wszystkim mieszkańcom – zapowiada Krzysztof Kaczmarski, burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej.

Samorząd zamierza w tym roku rozpisać przetarg. Obiekt ma powstać w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Ma być gotowy na przełomie 2027-2028 roku. Nową atrakcją powiatu dąbrowskiego będzie z kolei oznakowanie tras rowerowych. Nie chodzi o budowę nowych ścieżek, bo to kosztowne przedsięwzięcie, ale o przygotowanie aplikacji, która ułatwi mieszkańcom i turystom poruszanie się po drogach regionu:

- Obecnie turystyka rowerowa jest tak popularna, że to będzie bardzo korzystne dla nas, będziemy mogli połączyć piękne miejsca w powiecie. Mam na myśli Breń, Zalipie, zalew w Narożnikach. To będą trasy przeznaczone nie tylko dla naszych mieszkańców, ale też zaprosimy pewnie turystów z zewnątrz, którzy będą odwiedzać nasz powiat. Myślę, że to będzie oferta wystarczająca, żeby spędzić cały dzień na wybranej trasie. Powiat Dąbrowski ma charakter płaski, więc to nie są trudne tereny, taka turystyka rodzinna jest możliwa. Z tego co mówią ci, którzy używają dużo rowerów na co dzień, że tutaj jest właśnie pod tym względem bardzo fajnie, ponieważ można spokojnie całą rodziną przejechać bez jakiegoś forsowania dystansu - zapowiada Lesław Wieczorek, starosta powiatu Dąbrowskiego.

Natomiast gmina Gręboszów zainwestuje otrzymaną dotację w ochronę powietrza. Wsparcie finansowe pozwoli na utworzenie punktu obsługi mieszkańców oraz zatrudnienie ekodoradcy, który będzie pracował na pełen etat przez najbliższe trzy lata. W każdym roku mają być też zorganizowane przynajmniej cztery akcje informacyjno-edukacyjne. Wójt Gręboszowa Krzysztof Gil przyznaje, że gmina zmaga się z problemem bardzo powolnej wymiany źródeł ogrzewania na ekologiczne:

- Gręboszów jest obszarem wiejskim, więc tutaj też specyfika ekonomiczna naszych mieszkańców i specyfika ekonomiczna naszego samorządu jest troszkę inna, jak można powiedzieć bogatszych powiatów czy terenów województwa małopolskiego. Prowadziliśmy jako samorząd z własnych środków budżetu gminy, dofinansowania dla mieszkańców do wymiany kopciuchów, na ekologiczne źródła ogrzewania i na instalacje OZE, czyli pompy ciepła i panele fotowoltaiczne. Cieszy się to popularnością, jednak chcemy iść krok dalej, żeby jednak te rozwiązania były kompleksowe i długoterminowe.

