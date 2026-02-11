Przydrożna Kapliczka św. Walentego w Tarnowie. To ogólnopolski fenomen!

Przydrożna Kapliczka św. Walentego jest położona na skrzyżowaniu ulicy Tuchowskiej z ulicą Józefa Małeckiego (przed dekomunizacją Stanisława Ziaji), nieopodal torów kolejowych oraz w sąsiedztwie murów Starego Cmentarza w Tarnowie. Jej budowniczym był prawdopodobnie Franciszek von Grottger (Franz Xavier von Grottger), geometra i inżynier obwodowy, dziadek Artura Grottgera, wybitnego malarza i rysownika tworzącego w późnym romantyzmie. O jego autorstwie świadczą dwa wydarzenia. Kapliczka powstała bowiem w czasie jego pobytu w mieście pod Górą Świętego Marcina, a także położenie przy murze Starego Cmentarza, którego Franciszek von Grottger był kosztorysantem i projektantem.

Kapliczka św. Walentego jest murowana, tynkowana i kryta wygiętym daszkiem z dachówki, a także bogato rozczłonkowana, posiadająca ścięte narożniki, co sprawia, że jej forma jest bardzo elegancka. Pomimo iż powstała w epoce romantyzmu, to jej kształt jest mocno zakorzeniony w stylu późnego baroku. W jej centralnym punkcie jest umieszczona późnobarokowa rzeźba św. Walentego, co stanowi swoisty fenomen, gdyż ów święty nigdy nie cieszył się w naszym kraju większą popularnością. Świadczy o tym przede wszystkim skromna liczba kościołów czy kapliczek pod jego wezwaniem.

Kapliczka św. Walentego w 2009 roku, dzięki staraniom Urzędu Miasta Tarnowa, przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego, została poddana gruntownemu remontowi. Przeprowadzono wówczas konserwację rzeźby, balustrady i fundamentu kamiennego, a także rekonstrukcję tynków i gzymsów. Wykonano również izolację i oświetlenie oraz naprawiono poddasze.

6

Quiz. Najpiękniejsze polskie piosenki o miłości! Jak dobrze znasz te przeboje? Pytanie 1 z 10 Dokończ fragment przeboju „Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości” Pidżamy Porno. „Często twe oczy miast wiosennieć zielenią...” są takie smutne i dalekie są takie zimne i dziwne są takie straszne i ciemne Następne pytanie