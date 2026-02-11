Kapliczka św. Walentego w Tarnowie. Jest uznawana za ogólnopolski fenomen [GALERIA]

Krystian Janik
Krystian Janik
2026-02-11 9:06

Przydrożna Kapliczka św. Walentego znajduje się na skrzyżowaniu ulicy Tuchowskiej z ulicą Józefa Małeckiego, nieopodal Starego Cmentarza w Tarnowie. Jest to niewielkich rozmiarów budowla, która została wzniesiona w celach obrzędowych pod koniec XVIII wieku. Data na jej cokole wskazuje 1798 rok.

Przydrożna Kapliczka św. Walentego w Tarnowie. To ogólnopolski fenomen!

Przydrożna Kapliczka św. Walentego jest położona na skrzyżowaniu ulicy Tuchowskiej z ulicą Józefa Małeckiego (przed dekomunizacją Stanisława Ziaji), nieopodal torów kolejowych oraz w sąsiedztwie murów Starego Cmentarza w Tarnowie. Jej budowniczym był prawdopodobnie Franciszek von Grottger (Franz Xavier von Grottger), geometra i inżynier obwodowy, dziadek Artura Grottgera, wybitnego malarza i rysownika tworzącego w późnym romantyzmie. O jego autorstwie świadczą dwa wydarzenia. Kapliczka powstała bowiem w czasie jego pobytu w mieście pod Górą Świętego Marcina, a także położenie przy murze Starego Cmentarza, którego Franciszek von Grottger był kosztorysantem i projektantem.

Kapliczka św. Walentego jest murowana, tynkowana i kryta wygiętym daszkiem z dachówki, a także bogato rozczłonkowana, posiadająca ścięte narożniki, co sprawia, że jej forma jest bardzo elegancka. Pomimo iż powstała w epoce romantyzmu, to jej kształt jest mocno zakorzeniony w stylu późnego baroku. W jej centralnym punkcie jest umieszczona późnobarokowa rzeźba św. Walentego, co stanowi swoisty fenomen, gdyż ów święty nigdy nie cieszył się w naszym kraju większą popularnością. Świadczy o tym przede wszystkim skromna liczba kościołów czy kapliczek pod jego wezwaniem.

Polecany artykuł:

Most Zakochanych w Tarnowie. To doskonałe miejsce na walentynkowy spacer!

Kapliczka św. Walentego w 2009 roku, dzięki staraniom Urzędu Miasta Tarnowa, przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego, została poddana gruntownemu remontowi. Przeprowadzono wówczas konserwację rzeźby, balustrady i fundamentu kamiennego, a także rekonstrukcję tynków i gzymsów. Wykonano również izolację i oświetlenie oraz naprawiono poddasze.

Przydrożna Kapliczka św. Walentego w Tarnowie
Galeria zdjęć 6
Tarnów Radio ESKA Google News
Quiz. Najpiękniejsze polskie piosenki o miłości! Jak dobrze znasz te przeboje?
Pytanie 1 z 10
Dokończ fragment przeboju „Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości” Pidżamy Porno. „Często twe oczy miast wiosennieć zielenią...”
Najbardziej romantyczny przystanek w Polsce
św. Walenty
Tarnów
walentynki
Walentynki Tarnów
stary cmentarz w Tarnowie