Tarnów z nowym wałem przeciwpowodziowym. Jest zgoda na realizację inwestycji przy rzece Biała

Zielone światło dla budowy wału przeciwpowodziowego w Tarnowie

Tarnów jest o krok bliżej do realizacji jednej z ważniejszych inwestycji przeciwpowodziowych ostatnich lat. Projekt zakłada budowę nowego wału po lewej stronie rzeki Białej, a także umocnienie skarpy w okolicy mostu przy ul. Krakowskiej oraz zabezpieczenie odcinka na długości bulwaru żelbetowego. Obszar objęty bezpośrednią ochroną przeciwpowodziową ma liczyć blisko 56 hektarów. Przedstawiciele Wód Polskich zwracają uwagę, że przedsięwzięcie ma kluczowe znaczenie dla mieszkańców.

- Budowa lewego wału przeciwpowodziowego na rzece Biała znacznie wpłynie na zabezpieczenie przeciwpowodziowe mieszkańców osiedla Koszyce przed nadejściem fali powodziowej – podkreśla Wojciech Kozak, dyrektor RZGW Wody Polskie.

Jeśli przetarg zostanie szybko rozstrzygnięty, pierwsze prace mogą rozpocząć się jeszcze w tym roku. Zakończenie inwestycji planowane jest na przyszły rok.

7

Jesteś świadkiem zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

Quiz tylko dla prawdziwego Polaka. Rozpoznaj występ Polski na Eurowizji po jednym KADRZE Pytanie 1 z 12 Kto jest na zdjęciu? Michał Szpak - „Color of Your Life” Marcin Mroziński - „Legenda” RAFAŁ - „The Ride” Następne pytanie