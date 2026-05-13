Tarnów z nowym wałem przeciwpowodziowym. Jest zgoda na realizację inwestycji przy rzece Biała

Michał Reszczyński
2026-05-13 13:30

Wojewoda małopolski wydał decyzję umożliwiającą realizację inwestycji związanej z budową lewego wału przeciwpowodziowego nad Białą. Mowa o odcinku w rejonie osiedla Koszyce. Jeśli procedury przetargowe przebiegną sprawnie, prace mogą rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Jest zgoda na budowę lewego wału rzeki Białej

i

Autor: Michał Reszczyński

Zielone światło dla budowy wału przeciwpowodziowego w Tarnowie

Tarnów jest o krok bliżej do realizacji jednej z ważniejszych inwestycji przeciwpowodziowych ostatnich lat. Projekt zakłada budowę nowego wału po lewej stronie rzeki Białej, a także umocnienie skarpy w okolicy mostu przy ul. Krakowskiej oraz zabezpieczenie odcinka na długości bulwaru żelbetowego.  Obszar objęty bezpośrednią ochroną przeciwpowodziową ma liczyć blisko 56 hektarów. Przedstawiciele Wód Polskich zwracają uwagę, że przedsięwzięcie ma kluczowe znaczenie dla mieszkańców.

Budowa lewego wału przeciwpowodziowego na rzece Biała znacznie wpłynie na zabezpieczenie przeciwpowodziowe mieszkańców osiedla Koszyce przed nadejściem fali powodziowej – podkreśla Wojciech Kozak, dyrektor RZGW Wody Polskie. 

Polecany artykuł:

Zdemolowali hotel, powodując straty na ponad 1,6 mln zł. Jest akt oskarżenia

Jeśli przetarg zostanie szybko rozstrzygnięty, pierwsze prace mogą rozpocząć się jeszcze w tym roku. Zakończenie inwestycji planowane jest na przyszły rok

Remont ulicy Batorego w Tarnowie
Galeria zdjęć 7

Jesteś świadkiem zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

Quiz tylko dla prawdziwego Polaka. Rozpoznaj występ Polski na Eurowizji po jednym KADRZE
Pytanie 1 z 12
Kto jest na zdjęciu?
Eurowizja 2018: Michał Szpak o porażce Polski podczas konkursu
Dom Książków, Tarnów
rzeka Biała
Tarnów