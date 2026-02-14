W piątkowy wieczór w Olszynach doszło do groźnego wypadku drogowego.

Samochód BMW z pięcioma młodymi osobami uderzył w przepust. Wszyscy trafili do szpitala.

Policja ustala, co było przyczyną nagłego zjechania pojazdu z drogi.

Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.

Dramatyczne zdarzenie w Olszynach

Do zdarzenia doszło w piątek, 13 lutego 2026 roku, po godzinie 22:00. Na drodze wojewódzkiej nr 975 w miejscowości Olszyny (powiat tarnowski), na odcinku między Wojniczem a Zakliczynem, samochód osobowy marki BMW z nieustalonych na tę chwilę przyczyn zjechał z drogi i uderzył w betonowy przepust. Pojazdem podróżowało pięć młodych osób, kobieta i 4 mężczyzn w wieku od 17 do 29 lat.

Akcja ratunkowa i transport poszkodowanych

Na miejsce niezwłocznie skierowano służby ratunkowe. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz uwolnieniu dwóch zakleszczonych w pojeździe osób przy użyciu narzędzi hydraulicznych. Wszyscy uczestnicy wypadku odnieśli obrażenia i wymagali hospitalizacji.

Najciężej ranna osoba została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pozostałe cztery osoby zostały przewiezione do placówek medycznych przez zespoły ratownictwa medycznego.

Utrudnienia na DW 975

W związku z prowadzonymi działaniami ratunkowymi oraz czynnościami dochodzeniowymi policji, droga wojewódzka nr 975 w miejscu wypadku jest całkowicie nieprzejezdna. Na miejscu pracują służby, które ustalają dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń policji. Okoliczności wypadku badają funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!

Młodość, promile i rozbity Volkswagen. Zobacz skutki kolizji w Tarnowie

4