Skrzyszów: Zderzenie autobusu z dwoma samochodami. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami

Tomasz Piszczek
2026-02-17 7:20

W miejscowości Skrzyszów w powiecie tarnowskim doszło do kolizji z udziałem trzech pojazdów. W zdarzeniu uczestniczył autobus Małopolskich Linii Dowozowych, samochód osobowy oraz auto dostawcze. Według wstępnych informacji nikt nie odniósł obrażeń, jednak na drodze powiatowej występują poważne utrudnienia w ruchu, zwłaszcza w kierunku Tarnowa.

  • W Skrzyszowie pod Tarnowem doszło do zderzenia trzech pojazdów, powodując duże utrudnienia w ruchu. 
  • W kolizji uczestniczył autobus Małopolskich Linii Dowozowych, samochód osobowy oraz auto dostawcze. 
  • Na szczęście nikt nie został ranny. Dowiedz się, co ustaliła policja i jak długo potrwają utrudnienia. 
Kolizja trzech pojazdów

Do zdarzenia doszło we wtorek, 17 lutego 2026 roku na drodze powiatowej w Skrzyszowie. Zderzyły się tam trzy pojazdy: autobus Małopolskich Linii Dowozowych, samochód osobowy oraz samochód dostawczy. Na ten moment służby nie informują o osobach poszkodowanych w wyniku tej kolizji.

Utrudnienia w ruchu i działania policji

Na miejscu pracują funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, którzy ustalają dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia.

Występują znaczne utrudnienia w ruchu drogowym. Szczególnie problematyczny jest przejazd w kierunku Tarnowa. Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza że warunki na drogach są trudne, a nawierzchnia może być śliska. Zaleca się, w miarę możliwości, wybieranie alternatywnych tras.

