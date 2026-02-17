W Skrzyszowie pod Tarnowem doszło do zderzenia trzech pojazdów, powodując duże utrudnienia w ruchu.

W kolizji uczestniczył autobus Małopolskich Linii Dowozowych, samochód osobowy oraz auto dostawcze.

Na szczęście nikt nie został ranny. Dowiedz się, co ustaliła policja i jak długo potrwają utrudnienia.

Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.

Kolizja trzech pojazdów

Do zdarzenia doszło we wtorek, 17 lutego 2026 roku na drodze powiatowej w Skrzyszowie. Zderzyły się tam trzy pojazdy: autobus Małopolskich Linii Dowozowych, samochód osobowy oraz samochód dostawczy. Na ten moment służby nie informują o osobach poszkodowanych w wyniku tej kolizji.

Utrudnienia w ruchu i działania policji

Na miejscu pracują funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, którzy ustalają dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia.

Występują znaczne utrudnienia w ruchu drogowym. Szczególnie problematyczny jest przejazd w kierunku Tarnowa. Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza że warunki na drogach są trudne, a nawierzchnia może być śliska. Zaleca się, w miarę możliwości, wybieranie alternatywnych tras.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!

Zderzenie autobusu z dwoma autami w Skrzyszowie [ZDJĘCIA]

4