Zrób pierwszy krok: Darmowa pomoc dla ofiar przemocy w Tarnowie

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej oferuje darmowe konsultacje specjalistów.

Skorzystaj z pomocy psychologa, prawnika, pedagoga i pracownika socjalnego w dniach 15-20 lutego 2026.

Nie pozwól, aby strach powstrzymał Cię przed odzyskaniem spokoju – posłuchaj podcastu i dowiedz się, jak możesz sobie pomóc!

Pomoc jest darmowa. Rozmowy odbywają się w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, bez oceniania czy bagatelizowania problemów. Wszystko po to, by osoby pokrzywdzone przestępstwem odważyły się wykonać pierwszy krok, opowiedzieć komuś o doznanej krzywdzie i spróbowały wydostać się z trudnej sytuacji. Taką pomoc przez cały rok oferuje Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, jednak od 15 do 20 lutego 2026 zaprasza dodatkowo na specjalne dyżury, organizowane w ramach dorocznego Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

POSŁUCHAJ: mówi psycholog TOIK Anna Gancarz

- Najczęściej zgłaszają się osoby doświadczające przemocy domowej, ale są to też różnego rodzaju konflikty rodzinne. Dzwonią rodzice, którzy zgłaszają problemy wychowawcze, dzwonią osoby, które mają problemy z uzależnieniem od różnego rodzaju substancji. Są osoby, które dzwonią, bo są współuzależnione, także jest to całe spektrum problemów. Nie ma znaczenia status społeczny, nie ma znaczenia wiek, ani płeć. Nasza pomoc jest dostosowana do osób w różnym wieku i z różnymi problemami. Mamy grupy wsparcia, mamy grupy terapeutyczne, prowadzimy zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, także jest to naprawdę całe spektrum działań, które oferujemy – mówi psycholog Anna Gancarz.

Specjaliści zachęcają, aby skorzystać z możliwości darmowej pomocy, mimo że wiele osób, pozostających w trudnym położeniu życiowym, obawia się podjęcia jakichkolwiek działań.

- Warto wspomnieć, że takie osoby są pod ogromnym wpływem osoby, która tą przemoc stosuje. Są często manipulowane, są często zastraszane. Tutaj też wchodzi w grę izolacja od świata zewnętrznego. No i też same osoby bardzo często po prostu mówią, że boją się po prostu zgłaszać po tą pomoc, boją się oceny, boją się też takiej ekspozycji społecznej. (…) Zgłoszenie się po pomoc to jest takie wzięcie odpowiedzialności za własne życie i za własne zdrowie. Warto sobie po prostu dać szansę żeby do tej równowagi psychicznej wrócić. Warto o swoich problemach mówić głośno i warto gdzieś tam dać sobie szansę na takie poczucie bezpieczeństwa, na odzyskanie własnej sprawczości, decyzyjności – przekonuje Anna Gancarz.

W ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który potrwa od 15 do 20 lutego 2026, zaplanowano dyżury psychologa, pedagoga, prawnika oraz pracownika socjalnego. Specjaliści czekają na chętnych w siedzibie Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ulicy Szarych Szeregów 1 w Tarnowie-Mościcach. Pomoc jest bezpłatna. Warto pamiętać, że na wsparcie możecie tam liczyć całodobowo, przez cały rok. Więcej o tym w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

