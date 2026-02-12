Rada nadzorcza Grupy Azoty 12 lutego 2026 roku odwołała ze stanowisk prezesa Andrzeja Skolmowskiego oraz dwóch wiceprezesów.

Do czasowego pełnienia obowiązków prezesa, na okres maksymalnie trzech miesięcy, oddelegowano Aleksandrę Machowicz-Jaworską.

Spółka nie podała oficjalnych przyczyn dymisji w zarządzie.

Nagłe odwołanie prezesa i wiceprezesów Grupy Azoty. Andrzej Skolmowski stracił fotel

Jak informuje spółka w oficjalnym komunikacie, 12 lutego 2026 roku rada nadzorcza podjęła uchwały o odwołaniu kluczowych postaci w zarządzie Grupy Azoty. Ze swoimi stanowiskami pożegnali się: Andrzej Skolmowski, pełniący do tej pory funkcję Prezesa Zarządu, a także dwaj wiceprezesi – Paweł Bielski oraz Andrzej Dawidowski. Przyczyny tak radykalnych i nagłych dymisji nie zostały podane w oficjalnym oświadczeniu spółki.

- Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie odwołania w/w członków Zarządu Spółki wchodzą w życie z dniem podjęcia - czytamy w komunikacie Grupy Azoty.

Dodatkowo rada nadzorcza podjęła kolejną uchwałę, tym razem w sprawie delegowania jednej z członkiń rady do czasowego pełnienia obowiązków prezesa. Wybór padł na Aleksandrę Machowicz-Jaworską, dotychczasową wiceprzewodniczącą rady nadzorczej Grupy Azoty.

Co dalej z chemicznym gigantem?

Kadencja tymczasowej prezes nie może być jednak dłuższa niż trzy miesiące. To standardowa procedura w spółkach Skarbu Państwa, mająca na celu zapewnienie ciągłości operacyjnej w okresie przejściowym.

Spółka poinformowała również, że Aleksandra Machowicz-Jaworska złożyła stosowne oświadczenia. Zadeklarowała w nich, że jej działalność poza Grupą Azoty nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności spółki, a także, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.