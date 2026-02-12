Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem – Darmowe porady ekspertów

Justyna Świderska
2026-02-12 15:20

Każda osoba zainteresowana będzie mogła uzyskać bezpłatną poradę. Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy po raz kolejny organizuje Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Na chętnych czekają specjaliści placówki.

Jacek Majcherek - radca prawny TOIK Tarnów

i

Autor: Justyna Świderska
  • Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej organizuje Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, oferując darmowe porady.
  • Liczba zgłoszeń dotyczących przemocy domowej w Ośrodku podwoiła się w ciągu dwóch lat, a radca prawny pomaga ofiarom w kwestiach prawnych.
  • Pomimo wzrostu zgłoszeń, wiele przypadków przemocy pozostaje nieujawnionych, szczególnie wśród mężczyzn.
  • Chcesz dowiedzieć się, jak uzyskać wsparcie i jakie są Twoje prawa? Posłuchaj podcastu i poznaj szczegóły!

Zasadniczym celem tej dorocznej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Specjaliści Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej zauważają, że rośnie liczba osób, które przychodzą prosić o wsparcie. Radca Prawny Ośrodka Jacek Majcherek notuje znaczny wzrost interwencji dotyczących przemocy domowej. Przed dwoma laty w ciągu roku było to około 150-ciu zgłoszeń, podczas gdy w ubiegłym roku liczba ta wyniosła już 300.

Polecany artykuł:

Dzień dla Kobiet w Tarnowie: Relaks, joga i warsztaty rozwojowe

- Moja praca głównie polega na doradztwie, pomocy prawnej kobietom, które są ofiarami przemocy, we wszelkich przejawach, czy to jest psychiczna, czy to jest ekonomiczna, czy to jest fizyczna, czy to jest seksualna. Robię wszystko to, co te kobiety potrzebują w związku z tą swoją sytuacją. Przede wszystkim kobieta przychodzi ze swoją opowieścią, bo to jest podstawowa kwestia, żeby mieć świadomość tego, co ta kobieta przeszła i zdefiniować, czego potrzebuje. Natomiast oczywiście w pewnych wypadkach potrzebujemy też dokumentów. Co jesteśmy w stanie zrobić dla pań z punktu widzenia porad prawnych? Głównie to są tego typu rzeczy jak, na przykład ustalenie miejsca pobytu dziecka. Kobiety mają z reguły nieuregulowane kwestie związane z pobytem dziecka, które posiadają bądź z małżonkiem, bądź z partnerem i potrzebują ustalić to miejsce pobytu przy kobiecie, przy matce, tak. To są kwestie związane z alimentacją, tak dla dzieci małoletnich, jak i dla tych ofiar przemocy domowej. To są kwestie również związane na przykład z rozwodem, separacją, więc tego typu historie, które są normalnie związane z jakimś losem kobiety, która przechodzi jakieś niewłaściwe traktowanie ze strony partnera czy czy małżonka – mówi Jacek Majcherek.

POSŁUCHAJ rozmowy z radcą prawnym TOIK Jackiem Majcherkiem
Mediateka.pl

Dodatkowo radca prawny Ośrodka ma możliwość skutecznie przedłużyć policyjny nakaz opuszczenia mieszkania czy zakaz zbliżania się sprawcy przemocy do ofiary. Nie należy z tym jednak zwlekać, ponieważ procedury sądowe wymagają czasu. Taki zakaz ma sprawić, by poszkodowana przemocą osoba poczuła się bezpieczniej. Jacek Majcherek zaznacza, że chociaż w ostatnich latach liczba przypadków przemocy wzrosła, to wciąż wiele sytuacji nie zostaje zgłoszonych. Zdecydowanie rzadziej służby są informowane o przemocy wobec mężczyzn.

Polecany artykuł:

Wierzchosławice: Koniec z brakiem wody latem? Rusza inwestycja

- Główna część przemocy jest nieujawniana w ogóle. I to dotyczy ofiar w postaci kobiet, ale również mężczyzn. A ten walor ofiary mężczyzn to już w ogóle jest, że tak powiem, nie ma tego tematu tak naprawdę społecznie. To się o tym w ogóle nie mówi. Mężczyźni też się rzadziej przyznają. Wstydzą się, nie chcą się przyznać, to jest jakieś odium u kolegów, u rodziny. W związku z tym ten temat jest de facto kompletnie pomijany, aczkolwiek to szkoda, ponieważ jest to bardzo istotny aspekt przemocy jako takiej, występującej jako społeczne zjawisko, niestety.

Polecany artykuł:

Zofia Stryjeńska w Tarnowie: Odkryj barwny świat polskiego folkloru, który zach…

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej ma siedzibę przy ul. Szarych Szeregów 1 w Mościcach. Działa całodobowo. W przypadku przemocy domowej nie obowiązuje żadna rejonizacja – mogą zgłaszać się pokrzywdzeni z całej Polski. Interwencje przyjmowane są także telefonicznie, pod numerem: 14 6 55 36 36 lub 500 583 047. Zainteresowani mogą też kontaktować się mailowo: [email protected]. A więcej o pomocy w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

Maszkarada - Tarnowski Karnawał
Galeria zdjęć 15

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

To utwór Queen czy The Who? Dopasuj tytuł do rockowej ikony w quizie!
Pytanie 1 z 10
To utwór Queen czy The Who? "My Generation"
Tarnów
przemoc domowa
pomoc