Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem – Darmowe porady ekspertów

Zasadniczym celem tej dorocznej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Specjaliści Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej zauważają, że rośnie liczba osób, które przychodzą prosić o wsparcie. Radca Prawny Ośrodka Jacek Majcherek notuje znaczny wzrost interwencji dotyczących przemocy domowej. Przed dwoma laty w ciągu roku było to około 150-ciu zgłoszeń, podczas gdy w ubiegłym roku liczba ta wyniosła już 300.

- Moja praca głównie polega na doradztwie, pomocy prawnej kobietom, które są ofiarami przemocy, we wszelkich przejawach, czy to jest psychiczna, czy to jest ekonomiczna, czy to jest fizyczna, czy to jest seksualna. Robię wszystko to, co te kobiety potrzebują w związku z tą swoją sytuacją. Przede wszystkim kobieta przychodzi ze swoją opowieścią, bo to jest podstawowa kwestia, żeby mieć świadomość tego, co ta kobieta przeszła i zdefiniować, czego potrzebuje. Natomiast oczywiście w pewnych wypadkach potrzebujemy też dokumentów. Co jesteśmy w stanie zrobić dla pań z punktu widzenia porad prawnych? Głównie to są tego typu rzeczy jak, na przykład ustalenie miejsca pobytu dziecka. Kobiety mają z reguły nieuregulowane kwestie związane z pobytem dziecka, które posiadają bądź z małżonkiem, bądź z partnerem i potrzebują ustalić to miejsce pobytu przy kobiecie, przy matce, tak. To są kwestie związane z alimentacją, tak dla dzieci małoletnich, jak i dla tych ofiar przemocy domowej. To są kwestie również związane na przykład z rozwodem, separacją, więc tego typu historie, które są normalnie związane z jakimś losem kobiety, która przechodzi jakieś niewłaściwe traktowanie ze strony partnera czy czy małżonka – mówi Jacek Majcherek.

POSŁUCHAJ rozmowy z radcą prawnym TOIK Jackiem Majcherkiem

Dodatkowo radca prawny Ośrodka ma możliwość skutecznie przedłużyć policyjny nakaz opuszczenia mieszkania czy zakaz zbliżania się sprawcy przemocy do ofiary. Nie należy z tym jednak zwlekać, ponieważ procedury sądowe wymagają czasu. Taki zakaz ma sprawić, by poszkodowana przemocą osoba poczuła się bezpieczniej. Jacek Majcherek zaznacza, że chociaż w ostatnich latach liczba przypadków przemocy wzrosła, to wciąż wiele sytuacji nie zostaje zgłoszonych. Zdecydowanie rzadziej służby są informowane o przemocy wobec mężczyzn.

- Główna część przemocy jest nieujawniana w ogóle. I to dotyczy ofiar w postaci kobiet, ale również mężczyzn. A ten walor ofiary mężczyzn to już w ogóle jest, że tak powiem, nie ma tego tematu tak naprawdę społecznie. To się o tym w ogóle nie mówi. Mężczyźni też się rzadziej przyznają. Wstydzą się, nie chcą się przyznać, to jest jakieś odium u kolegów, u rodziny. W związku z tym ten temat jest de facto kompletnie pomijany, aczkolwiek to szkoda, ponieważ jest to bardzo istotny aspekt przemocy jako takiej, występującej jako społeczne zjawisko, niestety.

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej ma siedzibę przy ul. Szarych Szeregów 1 w Mościcach. Działa całodobowo. W przypadku przemocy domowej nie obowiązuje żadna rejonizacja – mogą zgłaszać się pokrzywdzeni z całej Polski. Interwencje przyjmowane są także telefonicznie, pod numerem: 14 6 55 36 36 lub 500 583 047. Zainteresowani mogą też kontaktować się mailowo: [email protected]. A więcej o pomocy w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

