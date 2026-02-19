CBA w siedzibie żużlowej Unii Tarnów. Prokuratura bada finanse klubu.

Chodzi o szkodę majątkową na ponad 1,6 mln zł w latach 2019-2025.

Śledczy apelują do darczyńców. Dlaczego? Dowiedz się więcej.

Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.

Przeszukania na polecenie prokuratury

Jak poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, Mieczysław Sienicki, działania funkcjonariuszy CBA miały miejsce 17 lutego 2026 roku. Przeszukania objęły nie tylko siedzibę spółki Unia Tarnów Żużlowa Sportowa Spółka Akcyjna, ale również kilkanaście innych lokalizacji. Wśród nich znalazły się siedziby podmiotów współpracujących z klubem oraz prywatne mieszkania osób, które w przeszłości zasiadały w organach statutowych spółki.

W trakcie akcji zabezpieczono obszerną dokumentację księgową oraz inne materiały, które mogą mieć znaczenie dowodowe w prowadzonym postępowaniu.

Ponad 1,6 mln złotych potencjalnej szkody

Postępowanie prokuratury skupia się na podejrzeniu niedopełnienia obowiązków przez osoby odpowiedzialne za zarządzanie majątkiem spółki żużlowej w latach 2019–2025. Śledczy badają wątek udzielenia przez spółkę pożyczek na rzecz Stowarzyszenia Tarnowskie Towarzystwo Żużlowe.

Według ustaleń prokuratury, wierzytelności wynikające z tych pożyczek nie zostały należycie zabezpieczone. Co więcej, osoby reprezentujące spółkę miały nie podjąć skutecznych działań w celu wyegzekwowania należności. Działania te mogły doprowadzić do wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, którą oszacowano na kwotę 1 666 000 złotych. Czyn ten jest kwalifikowany z art. 296 § 1 i 3 Kodeksu karnego.

Biegły oceni finanse spółki

W celu dokładnego zbadania sprawy, w śledztwie powołano biegłego sądowego. Jego zadaniem będzie analiza zabezpieczonej dokumentacji pod kątem zgodności z ustawą o rachunkowości. Biegły ma również przygotować kompleksową ocenę sytuacji finansowej spółki w badanym okresie. Kluczowe będzie ustalenie, czy osoby zasiadające w organach statutowych podmiotu faktycznie wyrządziły mu szkodę majątkową, a jeśli tak, to w jakiej wysokości.

Prokuratura bada również wątek dotyczący możliwego przywłaszczenia środków finansowych, które pochodziły z darowizn lub pożyczek gotówkowych udzielanych spółce przez osoby fizyczne.

- Chciałbym się zwrócić z apelem do osób, które udzieliły takiego wsparcia finansowego spółce żużlowej, właśnie w postaci czy to darowizny, czy wpłat gotówkowych, aby te osoby zgłosiły się albo do Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, albo do CBA Delegatura w Krakowie - powiedział Radiu ESKA w Tarnowie Mieczysław Sienicki, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnowie.

Śledztwo w sprawie, bez zarzutów

Rzecznik prokuratury podkreśla, że postępowanie prowadzone jest "w sprawie". Oznacza to, że na obecnym etapie nikomu nie przedstawiono zarzutów. Śledczy gromadzą materiał dowodowy, który pozwoli na wszechstronne wyjaśnienie wszystkich okoliczności związanych z finansami tarnowskiego klubu żużlowego.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!

Tak wyglądała zlikwidowana fabryka papierosów. Kulisy akcji w Małopolsce

6