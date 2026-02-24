Czterech nietrzeźwych kierowców zatrzymanych w powiecie brzeskim. Rekordzista miał blisko 1,5 promila

Tomasz Piszczek
2026-02-24 13:30

Policjanci z brzeskiej komendy zatrzymali czterech kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu. To wynik poniedziałkowych działań kontrolnych pod kryptonimem „Alkohol i Narkotyki”, w ramach których przebadano ponad tysiąc osób. Niechlubny rekordzista miał w organizmie około 1,4 promila alkoholu.

Kontrola trzeźwości, zdjęcie ilustracyjne

i

Autor: Archiwum serwisu Kontrola trzeźwości, zdjęcie ilustracyjne
  • W powiecie brzeskim przeprowadzono policyjną akcję kontroli trzeźwości. 
  • Funkcjonariusze zatrzymali czterech kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu. 
  • Niechlubny rekordzista miał w organizmie blisko 1,5 promila. 
  • Jakie surowe konsekwencje grożą mężczyznom? Sprawdź szczegóły zatrzymań. 
  • Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.

Zmasowane kontrole na drogach

W poniedziałek, 23 lutego 2026 roku, funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku przeprowadzili wzmożone działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ramach akcji „Alkohol i Narkotyki” policjanci skontrolowali stan trzeźwości ponad tysiąca kierujących na drogach całego powiatu.

Seria zatrzymań od rana do wieczora

Niestety, nie wszyscy kierowcy wykazali się odpowiedzialnością. W trakcie działań ujawniono czterech mężczyzn, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę po spożyciu alkoholu.

  • Do pierwszego zatrzymania doszło jeszcze przed godziną 7:00 rano w Czchowie. Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli kierującego Volkswagenem. Badanie alkomatem wykazało u niego ponad 0,5 promila alkoholu
  • W godzinach popołudniowych w miejscowości Bucze dzielnicowi ujęli kierowcę Opla. Mężczyzna był w stanie głębokiego upojenia alkoholowego – wynik badania to około 1,4 promila
  • Kolejny nieodpowiedzialny kierowca został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Szczurowej. Mężczyzna prowadzący Suzuki miał 0,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 
  • Wieczorem, w Gnojniku, patrol brzeskiej drogówki skontrolował kierującego Alfą Romeo. Jak się okazało, on również był nietrzeźwy – badanie wykazało około 0,8 promila.

Polecany artykuł:

Tarnów walczy o przedszkolaków. Miasto przekonuje do publicznych placówek

Surowe konsekwencje prawne

Wszystkim czterem kierującym policjanci zatrzymali prawa jazdy. Ich sprawy trafią teraz do sądu. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów.

Polecany artykuł:

O.S.T.R. i Eldo wystąpią w Tarnowie. Ikony polskiego hip-hopu na jednej scenie …

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!

Tarnów Radio ESKA Google News

Sądeczanka nareszcie rusza! Historyczny moment dla Małopolski

Sądeczanka nareszcie rusza! Historyczny moment dla Małopolski
Galeria zdjęć 13
Adam Leszkiewcz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej
kontrola trzeźwości
Nietrzeźwi kierowcy
policja Brzesko
Brzesko