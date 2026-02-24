- W powiecie brzeskim przeprowadzono policyjną akcję kontroli trzeźwości.
- Funkcjonariusze zatrzymali czterech kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu.
- Niechlubny rekordzista miał w organizmie blisko 1,5 promila.
- Jakie surowe konsekwencje grożą mężczyznom? Sprawdź szczegóły zatrzymań.
Zmasowane kontrole na drogach
W poniedziałek, 23 lutego 2026 roku, funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku przeprowadzili wzmożone działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ramach akcji „Alkohol i Narkotyki” policjanci skontrolowali stan trzeźwości ponad tysiąca kierujących na drogach całego powiatu.
Seria zatrzymań od rana do wieczora
Niestety, nie wszyscy kierowcy wykazali się odpowiedzialnością. W trakcie działań ujawniono czterech mężczyzn, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę po spożyciu alkoholu.
- Do pierwszego zatrzymania doszło jeszcze przed godziną 7:00 rano w Czchowie. Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli kierującego Volkswagenem. Badanie alkomatem wykazało u niego ponad 0,5 promila alkoholu.
- W godzinach popołudniowych w miejscowości Bucze dzielnicowi ujęli kierowcę Opla. Mężczyzna był w stanie głębokiego upojenia alkoholowego – wynik badania to około 1,4 promila.
- Kolejny nieodpowiedzialny kierowca został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Szczurowej. Mężczyzna prowadzący Suzuki miał 0,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
- Wieczorem, w Gnojniku, patrol brzeskiej drogówki skontrolował kierującego Alfą Romeo. Jak się okazało, on również był nietrzeźwy – badanie wykazało około 0,8 promila.
Surowe konsekwencje prawne
Wszystkim czterem kierującym policjanci zatrzymali prawa jazdy. Ich sprawy trafią teraz do sądu. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów.
