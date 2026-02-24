W powiecie brzeskim przeprowadzono policyjną akcję kontroli trzeźwości.

Funkcjonariusze zatrzymali czterech kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu.

Niechlubny rekordzista miał w organizmie blisko 1,5 promila.

Jakie surowe konsekwencje grożą mężczyznom? Sprawdź szczegóły zatrzymań.

Zmasowane kontrole na drogach

W poniedziałek, 23 lutego 2026 roku, funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku przeprowadzili wzmożone działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ramach akcji „Alkohol i Narkotyki” policjanci skontrolowali stan trzeźwości ponad tysiąca kierujących na drogach całego powiatu.

Seria zatrzymań od rana do wieczora

Niestety, nie wszyscy kierowcy wykazali się odpowiedzialnością. W trakcie działań ujawniono czterech mężczyzn, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę po spożyciu alkoholu.

Do pierwszego zatrzymania doszło jeszcze przed godziną 7:00 rano w Czchowie . Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli kierującego Volkswagenem . Badanie alkomatem wykazało u niego ponad 0,5 promila alkoholu .

. Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli kierującego . Badanie alkomatem wykazało u niego . W godzinach popołudniowych w miejscowości Bucze dzielnicowi ujęli kierowcę Opla . Mężczyzna był w stanie głębokiego upojenia alkoholowego – wynik badania to około 1,4 promila .

dzielnicowi ujęli kierowcę . Mężczyzna był w stanie głębokiego upojenia alkoholowego – wynik badania to . Kolejny nieodpowiedzialny kierowca został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Szczurowej . Mężczyzna prowadzący Suzuki miał 0,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

. Mężczyzna prowadzący Suzuki miał w wydychanym powietrzu. Wieczorem, w Gnojniku, patrol brzeskiej drogówki skontrolował kierującego Alfą Romeo. Jak się okazało, on również był nietrzeźwy – badanie wykazało około 0,8 promila.

Surowe konsekwencje prawne

Wszystkim czterem kierującym policjanci zatrzymali prawa jazdy. Ich sprawy trafią teraz do sądu. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów.

