Tarnów walczy o przedszkolaków. Miasto przekonuje do publicznych placówek

Michał Reszczyński
2026-02-23 18:00

Niż demograficzny coraz mocniej odbija się na Tarnowie. Władze miasta alarmują, że w nadchodzącym roku szkolnym w przedszkolach może zabraknąć blisko 400 dzieci. To oznacza realne konsekwencje – nawet 19 oddziałów może nie zostać uruchomionych. Samorząd rozpoczyna kampanię informacyjną i zachęca rodziców do wyboru miejskich przedszkoli.

Promocja miejscowych przedszkoli

i

Autor: Michał Reszczyński

Miasto zachęca do wyboru publicznych przedszkoli

W Tarnowie od kilku lat systematycznie spada liczba urodzeń. Trend demograficzny, który dotyka wiele polskich miast, tutaj staje się szczególnie widoczny. W obliczu pogłębiających się problemów tarnowski magistrat już teraz rozpoczął szeroko zakrojoną kampanię informacyjną, której celem jest zachęcenie rodziców do zapisywania dzieci do miejskich przedszkoli. Urzędnicy podkreślają atuty placówek – od wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, przez nowoczesną bazę dydaktyczną, po bogatą ofertę zajęć dodatkowych.   

Wszystkie nasze placówki dysponują nowoczesnymi, doskonale wyposażonymi kuchniami. (...) Pracują w nich wykwalifikowane dietetyczki i kucharki, które dbają o odpowiednio zbilansowane, często bardzo specjalistyczne diety, dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców. Można mieć pewność, że jadłospisy są różnorodne i uwzględniają rosnącą liczbę alergii pokarmowych oraz innych wymagań żywieniowych. Publiczne przedszkola spełniają wszystkie kryteria takiego wyspecjalizowanego żywienia – podkreśla wiceprezydent Tarnowa, Agnieszka Kawa.   

Polecany artykuł:

Pół wieku na scenie! Tarnowscy wirtuozi zapraszają na jubileuszowy koncert pełe…

Nabór do tarnowskich przedszkoli publicznych rozpocznie się w poniedziałek, 2 marca, i potrwa do 24 marca. Proces prowadzony będzie w formie elektronicznej, co ma ułatwić rodzicom składanie wniosków i wybór preferowanych placówek. Po zakończeniu podstawowego etapu rekrutacji możliwość zgłoszenia dzieci otrzymają również rodzice spoza Tarnowa

Tarnów Radio ESKA Google News
Sądeczanka nareszcie rusza! Historyczny moment dla Małopolski
Galeria zdjęć 13

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

Wielki Quiz Muzyczny dla każdego! Czy znasz największe hity i legendy muzyki?
Pytanie 1 z 10
Kto śpiewa hit „Rolling in the Deep”?
34. Finał WOŚP. Dziennikarze Radia ESKA rozgrzewają Tarnów pysznym żurkiem!
Tarnów
przedszkola