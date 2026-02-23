Tarnów walczy o przedszkolaków. Miasto przekonuje do publicznych placówek

Miasto zachęca do wyboru publicznych przedszkoli

W Tarnowie od kilku lat systematycznie spada liczba urodzeń. Trend demograficzny, który dotyka wiele polskich miast, tutaj staje się szczególnie widoczny. W obliczu pogłębiających się problemów tarnowski magistrat już teraz rozpoczął szeroko zakrojoną kampanię informacyjną, której celem jest zachęcenie rodziców do zapisywania dzieci do miejskich przedszkoli. Urzędnicy podkreślają atuty placówek – od wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, przez nowoczesną bazę dydaktyczną, po bogatą ofertę zajęć dodatkowych.

– Wszystkie nasze placówki dysponują nowoczesnymi, doskonale wyposażonymi kuchniami. (...) Pracują w nich wykwalifikowane dietetyczki i kucharki, które dbają o odpowiednio zbilansowane, często bardzo specjalistyczne diety, dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców. Można mieć pewność, że jadłospisy są różnorodne i uwzględniają rosnącą liczbę alergii pokarmowych oraz innych wymagań żywieniowych. Publiczne przedszkola spełniają wszystkie kryteria takiego wyspecjalizowanego żywienia – podkreśla wiceprezydent Tarnowa, Agnieszka Kawa.

Nabór do tarnowskich przedszkoli publicznych rozpocznie się w poniedziałek, 2 marca, i potrwa do 24 marca. Proces prowadzony będzie w formie elektronicznej, co ma ułatwić rodzicom składanie wniosków i wybór preferowanych placówek. Po zakończeniu podstawowego etapu rekrutacji możliwość zgłoszenia dzieci otrzymają również rodzice spoza Tarnowa

