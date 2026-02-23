Jest zielone światło dla budowy „Sądeczanki”. Podróż ma skrócić się o połowę.

Warta 8 mld zł inwestycja rusza z pierwszymi przetargami już w marcu.

Projekt budzi jednak spory. Jaki będzie kompromisowy przebieg trasy?

Przełom w sprawie kluczowej inwestycji

Podpisanie aneksu przez wiceministra Stanisława Bukowca umożliwia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłoszenie przetargów na realizację kolejnych etapów budowy nowej drogi krajowej nr 75. Łącznie powstanie 47 km nowoczesnej trasy klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), która będzie posiadać dwie jezdnie po dwa pasy ruchu oraz bezkolizyjne skrzyżowania.

– Już w marcu br. planowane jest ogłoszenie przetargów na przygotowanie koncepcji programowej wraz z przeprowadzeniem badań geologicznych dla trzech odcinków nowej trasy, które będą realizowane jako pierwsze. Dziś pokonanie blisko 50-kilometrowego odcinka zajmuje kierowcom godzinę, niekiedy nawet więcej. Nowa trasa będzie zajmować docelowo w komfortowych warunkach ok. 30 minut - zapowiedział wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.

Droga kompromisu, nie konfliktu

Choć decyzja środowiskowa dla inwestycji została utrzymana w mocy, Ministerstwo Infrastruktury zleciło opracowanie dodatkowej analizy przebiegu trasy. Jest to odpowiedź na protesty mieszkańców i wnioski części samorządów, które domagały się zmiany przebiegu drogi na dwóch odcinkach: od Uszwi do Wytrzyszczki (19,7 km) oraz od Łososiny Dolnej do Tęgoborza (9,2 km). Samorządy postulowały realizację trasy w tzw. wariancie A.

– Droga ma łączyć, a nie dzielić. Nie możemy realizować tej inwestycji w sposób, jaki proponowało poprzednie kierownictwo GDDKiA, bo nie wolno prowadzić tak ważnych przedsięwzięć wbrew woli lokalnej społeczności - podkreślił wiceminister Bukowiec.

Przetarg na analizę kompromisowego przebiegu również ma zostać ogłoszony w marcu. Zgodnie z harmonogramem, przetargi na projekt i budowę tych odcinków planowane są na lata 2027-2028, a rozpoczęcie prac budowlanych mogłoby nastąpić w 2030 i 2031 roku.

Poprawa bezpieczeństwa priorytetem

Obecna droga krajowa nr 75 jest jedną z najbardziej obciążonych i niebezpiecznych tras w regionie. W rejonie Nowego Sącza średni dobowy ruch sięga 21,5 tys. pojazdów. Statystyki wypadków są alarmujące. W latach 2017–2024 na odcinku między Okocimiem a Nowym Sączem odnotowano 298 zdarzeń drogowych, w których zginęły 34 osoby, a 439 zostało rannych. Co czwarta ofiara śmiertelna to pieszy.

Budowa dwujezdniowej trasy z bezkolizyjnymi skrzyżowaniami ma radykalnie ograniczyć ryzyko wypadków, w tym tych związanych z manewrem wyprzedzania czy wymuszaniem pierwszeństwa. Warto dodać, że pierwszy, 3-kilometrowy odcinek nowej trasy, łączący DK94 w Jasieniu z Okocimiem, został już udostępniony kierowcom.

Impuls dla rozwoju regionu

Realizacja „Sądeczanki” ma kluczowe znaczenie nie tylko dla bezpieczeństwa, ale również dla rozwoju gospodarczego i turystycznego Małopolski. Nowa droga zapewni sprawne połączenie Nowego Sącza – trzeciego co do wielkości miasta województwa – z autostradą A4 oraz aglomeracjami Krakowa i Tarnowa.

– Realizacja Sądeczanki przyczyni się do skrócenia czasu przejazdu, zwiększenia płynności ruchu tranzytowego oraz poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Znacząco poprawi rozwój gospodarczy i turystyczny regionu, dostępność komunikacyjną Nowego Sącza – podsumował wiceminister Stanisław Bukowiec.

