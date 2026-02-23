W jednym z tarnowskich zakładów produkcyjnych doszło do groźnego wypadku przy pracy.

Około 50-letni mężczyzna został przygnieciony przez maszynę i w ciężkim stanie trafił do szpitala.

Policja bada okoliczności zdarzenia. Jaka jest jedna z głównych hipotez śledczych?

Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.

Dramatyczny wieczór przy ulicy Mroźnej

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 22 lutego 2026 roku, w godzinach wieczornych. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku na terenie zakładu produkcyjnego zlokalizowanego przy ulicy Mroźnej w Tarnowie. Na miejscu okazało się, że poszkodowany jest około 50-letni pracownik, który w niejasnych okolicznościach został przygnieciony przez jedno z urządzeń.

Na miejscu natychmiast podjęto akcję ratunkową. Ze względu na bardzo poważny stan poszkodowanego, podjęto decyzję o jego transporcie do specjalistycznego szpitala w Krakowie.

Policja bada okoliczności zdarzenia

Na miejscu pracowali policjanci, którzy rozpoczęli badanie przyczyn i okoliczności wypadku. Jak informuje asp. Kamil Wójcik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, śledczy sprawdzają różne hipotezy dotyczące przebiegu zdarzenia. Jedna z nich zakłada, że mężczyzna mógł zostać najpierw wciągnięty przez element maszyny, a następnie przygnieciony.

- "Na ten moment badamy okoliczności zdarzenia, bo musimy sprawdzić wszelkie przesłanki do tego, co się wydarzyło" – wyjaśnił asp. Kamil Wójcik w rozmowie z Radiem ESKA Tarnów.

Oficer prasowy dodał również, że dalszy kierunek postępowania i ewentualna kwalifikacja prawna czynu będą zależały od stanu zdrowia poszkodowanego mężczyzny.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!

Zderzenie ciężarówki z osobówką na trasie Tarnów - Brzesko. Trzy osoby poszkodowane

7