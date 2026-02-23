Pół wieku na scenie! Tarnowscy wirtuozi zapraszają na jubileuszowy koncert pełen wspomnień

Tarnowscy artyści Teresa Kaban i Henryk Błażej świętują 50 lat wspólnych koncertów, które zabrały ich do ponad 40 krajów.

Ich wspólna praca to nieustająca przygoda, pełna adrenaliny i niezapomnianych chwil, które dziś stają się zabawnymi anegdotami.

Poznaj historię o zapomnianym flecie tuż przed ważnym koncertem i dowiedz się, jak poradzili sobie z próbami na 10. piętrze.

Odkryj, jak artyści promują muzykę klasyczną i jakie nagrody zdobyli, a także poznaj szczegóły ich jubileuszowego koncertu!

50-lecie działalności koncertowej świętuje właśnie dwoje tarnowskich artystów – Teresa Kaban i Henryk Błażej. Międzynarodową działalność artystyczną rozpoczęli w Wielkiej Brytanii. Od tego czasu odwiedzili ponad 40 krajów. Brali udział w ponad 120 międzynarodowych festiwalach, wykonali ponad 3 tysiące koncertów. Prowadzili też kursy mistrzowskie interpretacji muzycznej ale są również inicjatorami i organizatorami szeregu wydarzeń promujących muzykę klasyczną. W studiu Radia ESKA Tarnów Teresa Kaban i Henryk Błażej podzielili się swoimi wspomnieniami i anegdotami z wyjazdów:

- To jest zwyczajna praca, przy czym ta praca jest o tyle ciekawa, że my w zasadzie cały czas jesteśmy poza domem, że jesteśmy w biegu, że dla nas taki wyjazd to jest taka codzienność w przeciwieństwie do okazjonalnych wyjazdów różnych ludzi, którym się uda wyjechać raz na rok, no powiedzmy sobie czasem dwa razy w roku. My mamy to często i to tempo życia powoduje, że jeśli mamy jakieś przestoje, to wtedy się denerwujemy. To jest adrenalina, adrenalina po prostu. I każdy wyjazd, każdy się wraca po jakimś czasie w te same miejsca, po prostu powoduje, że człowiek żyje w jakimś innym świecie, innym życiem. Każde miejsce, każdy kraj ma jakieś swoje walory. Ludzie do których docieramy też. Więc po prostu to wszystko mi się wydaje, że to jest taka nieustająca przygoda – mówią nam Henryk Błażej i Teresa Kaban.

Podczas 50 lat wspólnych koncertów w różnych krajach świata tarnowscy artyści zebrali spore portfolio zabawnych zdarzeń, jakie im się przydarzyły. Sytuacje, które kiedyś mroziły krew i podnosiły ciśnienie, dziś są zabawnymi anegdotami, którymi chętnie dzielą się przy mikrofonie:

- Kiedyś ambasada Brazylijska zamówiła specjalny koncert, musiał być złożony z utworów polskich i brazylijskich. Koncert miał się odbyć na zamku w Wilanowie. Pojechaliśmy do tego Wilanowa, przyjechaliśmy tam dwie godziny przed koncertem. Teresa siadła do fortepianu, ja usiłuję wyciągnąć instrument i jakąś próbę zrobić. No i się okazuje, że... zapomniałem instrumentu! Było dwie godziny przed koncertem, 8 września, początek roku szkolnego. Instytucje dopiero zaczynały rozruch po wakacjach. Także telefony na prawo i na lewo do znajomych tu i tam, do orkiestry i tak dalej. Tego nie ma, tamtego nie ma. Wreszcie jakiś uczeń zdecydował się pożyczyć mi ten flet. Trzeba było do niego pojechać do Warszawy, więc była umowa z Teresą: tak długo grasz, aż ja się pokażę w drzwiach! – śmieje się pan Henryk.

POSŁUCHAJ Teresy Kaban i Henryka Błażeja

Artyści zgodnie przyznają, że długoletnia współpraca sprawia, iż działają jak dobrze naoliwiona maszyna, uzupełniając się w razie potrzeby. Dodają jednak, że tak ogromne doświadczenie nie oznacza braku konieczności odbywania regularnych prób i ćwiczenia repertuaru. To z kolei nastręcza czasem nieprzewidzianych kłopotów:

- Ja pochodzę ze Śląska, przeszłam przez wynajmowane mieszkania, więc to były cuda. Na osiedlu Podwawelskim mieszkałam na 10 piętrze, właścicielka nie miała nic do powiedzenia i o dziwo sąsiedzi z dziewiątego, ósmego piętra nic nie mieli do powiedzenia, wręcz otwierali okna, słuchali. Natomiast ktoś z czwartego na przykład czy z piątego się odzywał, bo jemu tam przeszkadzało – wspomina pani Teresa.

Teresa Kaban i Henryk Błażej to również inicjatorzy wielu przedsięwzięć, które mają promować muzykę klasyczną. Za ich przyczyną zaistniał Międzynarodowy Festiwal Muzyki Odnalezionej, ale również Koncerty Letnie czy Wieczory z Muzą. W 2016 roku artyści zostali uhonorowani Nagrodą Honorową Miasta Tarnowa za całokształt pracy artystycznej oraz odznaczeni przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

W niedzielę, 1 marca 2026 roku, artyści zapraszają na koncert jubileuszowy, który odbędzie się w Sali Lustrzanej w Tarnowie. Podczas koncertu zaprezentują między innymi utwory Fryderyka Chopina i Cecile Chaminade. Wydarzenie jest otwarte dla publiczności. Początek o godzinie 17:00. Dodatkową atrakcją wieczoru będzie prezentacja wspomnień, ilustrowanych przezroczami i afiszami z koncertów w różnych zakątkach świata. Więcej ciekawostek także w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

