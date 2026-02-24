O.S.T.R. i Eldo wystąpią w Tarnowie. Ikony polskiego hip-hopu na jednej scenie w Piwnicy „Przepraszam”

Dwa koncerty jednego wieczoru. O.S.T.R. i Eldo wystąpią w Piwnicy „Przepraszam” w Tarnowie

Wydarzenie w Tarnowie jest częścią ogólnopolskiej trasy koncertowej „Projekt Specjalny vol.II”, która obejmuje kilkanaście miast w całej Polsce. Formuła „jeden wieczór, dwa koncerty” gwarantuje publiczności podwójną dawkę muzycznych emocji i możliwość zobaczenia dwóch gigantów rapu podczas jednego występu. To niecodzienna okazja, by na żywo usłyszeć zarówno klasyczne utwory, jak i nowszy materiał obu artystów.

Adam Ostrowski, szerzej znany jako O.S.T.R., to postać, której nie trzeba przedstawiać fanom gatunku. Jest nie tylko raperem i mistrzem freestyle'u, ale także cenionym producentem muzycznym i kompozytorem z klasycznym wykształceniem w klasie skrzypiec. Jego bogata dyskografia i liczne nagrody, w tym Fryderyki oraz tytuł Artysty Dekady, potwierdzają status jednego z najważniejszych twórców na polskiej scenie. W swoich tekstach często porusza ważne tematy społeczne i polityczne, zyskując uznanie za bezkompromisowość i liryczną błyskotliwość.

Drugim bohaterem wieczoru będzie Leszek „Eldo” Kaźmierczak, warszawski raper, którego kariera nierozerwalnie związana jest z kultową formacją Grammatik. Współtworzony przez niego album „Światła miasta” do dziś uznawany jest za kamień milowy polskiego hip-hopu. Solowa działalność Eldo również przyniosła mu ogromne uznanie, czego dowodem jest sześć albumów na koncie, w tym dwa pokryte złotem. Artysta znany jest także ze współpracy z muzykami spoza świata rapu, takimi jak Leszek Możdżer czy Monika Brodka.

Koncert w tarnowskiej Piwnicy „Przepraszam” odbędzie się w sobotę, 28 marca 2026 roku. Bramy klubu przy ul. Krakowskiej 2 zostaną otwarte dla publiczności o godzinie 18:30, a start wydarzenia zaplanowano na godzinę 20:00. To jedyna taka okazja, by zobaczyć na żywo dwóch artystów, którzy na stałe zapisali się w historii polskiej muzyki.

Szczegółowe informacje o koncercie oraz dostępności biletów znajdziecie m.in. w social mediach organizatorów.

