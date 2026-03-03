Słowiańskie demony opanują Tarnów! Żywiołak będzie świętował 20-lecie w Piwnicy „Przepraszam”

20-lecie formacji Żywiołak w Piwnicy „Przepraszam” w Tarnowie. To będzie prawdziwa muzyczna uczta w słowiańskim klimacie!

W sobotę, 14 marca 2026 roku, o godzinie 20:00, w klubie Piwnica „Przepraszam”, mieszczącym się przy ulicy Krakowskiej 2 w Tarnowie, zagra heavy-folkowa grupa Żywiołak, w której twórczości rozbrzmiewają echa mitologii słowiańskiej, okraszonej mocnym rockowym prądem. Zapowiada się więc niezapomniany grudniowy wieczór, podczas którego zabrzmią najbardziej znane i przełomowe kompozycje zespołu, a także utwory zawarte na najnowszym krążku. Warto odnotować, że ostatnia płyta Żywiołaka to kolejna artystyczna próba zmierzenia się z wierzeniami praprzodków, świeżość brzmień i radość ze wspólnego muzykowania, którą czuje i docenia publiczność w całym kraju. Bilety na koncert są wciąż dostępne. Można je kupić na stronie organizatora. Będzie również możliwość nabycia wejściówek przed wejściem do Piwnicy „Przepraszam” w dniu wydarzenia. Otwarcie bram zaplanowano na godzinę 19:00.

Żywiołak – krótka historia zespołu, będącego „pionierem” folku ekstremalnego

Żywiołak to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów muzyki folk w Polsce. Grupa ma za sobą dziesiątki występów polskich i zagranicznych i doczekała się statusu „pioniera” folku eksperymentalnego. Początki zespołu Żywiołak sięgają 2005 roku, kiedy to spotykali się grający wcześniej m.in w Kapeli Ze Wsi Warszawa i ich troLe Robert Jaworski oraz Robert Wasilewski, gitarzysta i współzałożyciel formacji Open Folk. Rezultat tego spotkania, do którego później dołączyły wokalistki Anna Piotrowska, Izabela Byra oraz bębniarz Maciej Łabudzki, utrwalony został w pamięci słuchaczy przez pierwszą EP-kę zespołu – „Muzyka psychodelicznej świtezianki” i album „Nowa ex-tradycja”. Muzyczne nowatorstwo oraz wyciągnięcie na światło dzienne nieeksploatowanego jeszcze dotąd artystycznie pojęcia „demonologii ludowej”, szybko wprowadziło formację na salony muzyki folkowej i alternatywnej.

Kolejne albumy: „Nowa mix-tradycja”, „Globalna wiocha”, „Muzyka psychoaktywnego stolema”, „Pieśni pół/nocy” i „Wendzki sznyt”, to muzyczne kooperacje w obrębie wielu kolejnych osobowości artystycznych, z których wyłonił się aktualny skład Żywiołaka.

Stanowi go grający niezmiennie m.in na lirze korbowej i fideli renesansowej Robert Jaworski, wokalistka, szałamaistka i flecistka Wiktoria Kwiatkowska oraz gitarzysta basowy i lutnista Kamil Strzyżewski. Ta trójka odpowiedzialna jest finalnie za kształt artystyczny zespołu, który w grudniu 2022 roku oddaje do rąk słuchaczy, poprzedzony m.in. utworem „Sol Invictus”, kolejny album zatytułowany „Dekonstrukcja historyczna I”. Tak jak na poprzednich płytach, zespół sięga w nim do przedchrześcijańskich symbolik oraz mało znanych pokładów polskich tradycji. Na podstawie jeszcze funkcjonujących w folklorze dawnych pieśni świątecznych, zespół podejmuje się trudnego zadania, próby rekonstrukcji istniejących już tylko szczątkowo dawnych mitów słowiańskich. Latem 2024 roku do zespołu dołączyła druga wokalistka o – Sonia Mrzygłocka-Pyć.

Nie sposób zapomnieć o sukcesach zespołu które doprowadziły go do swej rynkowej pozycji. A były to m.in.: główna wygrana w rockowym konkursie „Młode Wilki”, Grand Prix Festiwalu Nowa Tradycja, Nagroda Publiczności na Festiwalu „Mikołajki Folkowe”, wykorzystanie muzyki zespołu w grze „Wiedźmin II”, nagrania w obrębie gier komputerowych: „Wiedźmin III”, „Word of Tanks” czy „League of Legends”, dzika karta w konkursie Eurowizji oraz dwie nominacje do „Fryderyków”.

Szczegółowe informacje o koncercie oraz dostępności biletów znajdziecie na Facebooku Piwnicy „Przepraszam”.

