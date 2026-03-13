Jak rozpoznawać i wyrażać emocje? Licealistki z Dębicy pokazują to najmłodszym

Młodzież działa dla najmłodszych. Uczennice z Dębicy uczą dzieci rozumieć emocje

Czy dzieci potrafią rozpoznawać i nazywać swoje emocje? Uczennice II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy udowadniają, że warto tego uczyć już od najmłodszych lat. W ramach Olimpiady Społecznej Zwolnieni z Teorii prowadzą warsztaty dla przedszkolaków i uczniów młodszych klas, pomagając im lepiej rozumieć własne uczucia.

POSŁUCHAJ: mówią uczennice z II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Dębicy

- Podczas tych zajęć prowadzimy różnego rodzaju zabawy sensoryczne, które pomagają dzieciom lepiej zrozumieć emocje. (…) Jedną z nich jest ćwiczenie ze słoneczkiem – na jego promykach dzieci zapisują to, co sprawia im radość. Pokazujemy także, czym jest smutek, posługując się prostym przykładem kamyka i piórka. (…) Najmłodsi mają również okazję wykazać się kreatywnością – na przygotowanych serduszkach zapisują to, co kochają - wyjaśniają autorki projektu "LittleSparkles".

Celem projektu jest nie tylko edukacja emocjonalna, ale także rozwijanie empatii oraz budowanie umiejętności tworzenia zdrowych relacji z innymi. Tworząc przyjazną i otwartą atmosferę podczas warsztatów, licealistki starają się pokazać dzieciom, że każda emocja jest ważna i warto o niej rozmawiać. Jak przyznają, dzieci bardzo chętnie angażują się w przygotowane zabawy i ćwiczenia. Na początku zajęć często okazuje się jednak, że wielu najmłodszych ma trudność z opisaniem tego, co czuje.

- Na początku zajęć pytamy dzieci, czy wiedzą, czym są emocje. Niektóre od razu potrafią odpowiedzieć, a inne nie do końca – wydaje mi się, że dużo zależy od wieku. (…) Widać jednak, że dzieci w ogóle się nie nudzą. Bardzo angażują się w te zajęcia, a czasami nawet chcą zostać chwilę dłużej, żeby dokończyć swoją pracę, jeśli nie zdążyły w trakcie warsztatów. (…) Byłyśmy w różnych przedszkolach i zauważyłyśmy, że w niektórych placówkach dzieci potrafią już powiedzieć, jak poradzić sobie ze złością tak, żeby nie ranić innych. W innych miejscach nie zawsze do końca rozumiały, o co pytamy. Ostatnio przeprowadzałyśmy też ankiety z pytaniami, czy dzieci powinny od najmłodszych lat uczyć się o emocjach i czy edukacja emocjonalna powinna być prowadzona w szkołach. Część osób odpowiadała twierdząco, inni byli przeciwni. Wydaje mi się więc, że wiele zależy również od tego, jakie podejście wynosi się z domu - wyjaśniają.

