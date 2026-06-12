Akademia Janusza Kołodzieja nie zwalnia tempa. W Tarnowie odbędzie się kolejna impreza żużlowa

Kolejne zawody żużlowe w Tarnowie

Dzięki Akademii Żużlowej Janusza Kołodzieja miejscowi kibice nadal mogą emocjonować się rywalizacją na torze, mimo że w tym sezonie miasto nie ma drużyny startującej w rozgrywkach ligowych. Najbliższa okazja do odwiedzenia Stadionu Miejskiego w Tarnowie-Mościcach nadarzy się już w środę 17 czerwca. Tego dnia obędą się Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów – Zawody Szkoleniowe. Organizatorzy liczą na równie dużą frekwencję jak podczas piątej rundy DMPJ. Podkreślają, że również tym razem sporo będzie się działo na torze.

– Będzie można zobaczyć nowe twarze, m.in. zawodników z Gdańska, z Gniezna, no i oczywiście nasz zestaw stały tegoroczny: Adrian Gorzkowski, Bartek Wielgus, Remik Habryło, Kamil Kawecki. Już po dużo większych doświadczeniach, myślę, że też będą w formie sportowej dużo lepszej, więc serdecznie, serdecznie zapraszamy – zapowiada Krzysztof Cegielski.

Bilety na wydarzenie kosztują 20 zł. Dzieci do 10. roku życia wejdą na stadion bezpłatnie. Przedsprzedaż rozpocznie się 16 czerwca w godzinach od 15 do 17. W dniu zawodów kasy będą czynne od godziny 13. Aby usprawnić obsługę kibiców i ograniczyć kolejki, organizatorzy uruchomią dwie kasy biletowe.Początek zmagań zaplanowano na godz. 17.

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