Akademia Janusza Kołodzieja nie zwalnia tempa. W Tarnowie odbędzie się kolejna impreza żużlowa

Michał Reszczyński
2026-06-12 13:09

Tarnowscy kibice żużla nie będą musieli długo czekać na kolejne sportowe emocje. Już 17 czerwca na Stadionie Miejskim w Tarnowie-Mościcach odbędą się Drużynowe Mistrzostwa Polski – Zawody Szkoleniowe. Organizatorzy zapowiadają udział młodych talentów z różnych części kraju oraz widowiskową rywalizację.

Żużel
Autor: Sebastian Maciejko - Fotografie/ Facebook

Kolejne zawody żużlowe w Tarnowie

Dzięki Akademii Żużlowej Janusza Kołodzieja miejscowi kibice nadal mogą emocjonować się rywalizacją na torze, mimo że w tym sezonie miasto nie ma drużyny startującej w rozgrywkach ligowych. Najbliższa okazja do odwiedzenia Stadionu Miejskiego w Tarnowie-Mościcach nadarzy się już w środę 17 czerwca. Tego dnia obędą się Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów – Zawody Szkoleniowe. Organizatorzy liczą na równie dużą frekwencję jak podczas piątej rundy DMPJ. Podkreślają, że również tym razem sporo będzie się działo na torze.

Będzie można zobaczyć nowe twarze, m.in. zawodników z Gdańska, z Gniezna, no i oczywiście nasz zestaw stały tegoroczny: Adrian Gorzkowski, Bartek Wielgus, Remik Habryło, Kamil Kawecki. Już po dużo większych doświadczeniach, myślę, że też będą w formie sportowej dużo lepszej, więc serdecznie, serdecznie zapraszamy – zapowiada Krzysztof Cegielski.

Polecany artykuł:

Od matury po rozmowę o pracę. Sukces uczniów z Tarnowa to przepis na przyszłość

Bilety na wydarzenie kosztują 20 zł. Dzieci do 10. roku życia wejdą na stadion bezpłatnie. Przedsprzedaż rozpocznie się 16 czerwca w godzinach od 15 do 17. W dniu zawodów kasy będą czynne od godziny 13. Aby usprawnić obsługę kibiców i ograniczyć kolejki, organizatorzy uruchomią dwie kasy biletowe.Początek zmagań zaplanowano na godz. 17.

Nocny pożar na DK 73. Samochód spłonął doszczętnie
Galeria zdjęć 4

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!

QUIZ. Wielcy pisarze XX wieku. Znasz ich dzieła, ale czy poznałbyś ich na ulicy?
Pytanie 1 z 16
Którego amerykański pisarz jest na tym zdjęciu?
QUIZ. Wielcy pisarze XX wieku. Znasz ich dzieła, ale czy poznałbyś ich na ulicy?
Dom Książków, Tarnów
Tarnów
żużel
Jaskółcze Gniazdo