Od matury po rozmowę o pracę. Sukces uczniów z Tarnowa to przepis na przyszłość

Uczniowie ZSME Tarnów triumfują, zajmując trzecie miejsce w prestiżowym Ogólnopolskim Turnieju Debat Historycznych IPN.

Debaty to dla nich szkoła życia: rozwijają umiejętności miękkie, uczą radzenia sobie ze stresem i skutecznej argumentacji.

Odkryj, jak te doświadczenia otwierają drzwi do sukcesu w każdej dziedzinie i poznaj ich unikalne podejście do wystąpień publicznych!

Dla nich udział w debatach to wyzwanie i ogromna frajda. Uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie odnieśli sukces w zmaganiach na szczeblu ogólnopolskim. Ich drużyna, w składzie: Łukasz Gieniec, Kacper Kudła, Krzysztof Łata, Patryk Polak i Patryk Tyrka, uplasowała się na trzecim miejscu w kraju w Turnieju Debat Historycznych IPN. Ekipą opiekował się nauczyciel historii Mateusz Olejnik.

- Z pewnością historia jest ważnym czynnikiem, każdy obywatel powinien mieć wiedzę i pojęcie o tym, co się działo na świecie i co się działo też w naszym kraju. U nas to głównie jest chyba zamiłowanie do debat. Ta historia jest na tym szczeblu nieco niżej, ale takie połączenie i debat i historii jest jak najbardziej super połączeniem. (…) Trzeba było poszerzać wiedzę, ale mieliśmy wspaniałe wsparcie merytoryczne w postaci naszego pana opiekuna, także poradziliśmy sobie bez większych problemów z tą częścią merytoryczną. (…) Godzinę przed debatą dowiadujemy się, czy tezę będziemy musieli obronić, czy obalić i tak też musimy przygotować się na każdy problem, z dwóch perspektyw. Przymus przygotowania się na obie tezy sprawia, że musimy przygotować się w wielu płaszczyznach tego zagadnienia, otworzyć sobie te nasze głowy na wiele perspektyw, które pozwolą nam dobrze się przygotować właśnie do tej tezy. Te perspektywy pomagają w zrozumieniu problemu, pokazują jego złożoność. Pokazują, że nie jest on tak jednowymiarowy, jak może się wydawać na pierwszy rzut oka – przekonują młodzi debatanci.

POSŁUCHAJ debatantów z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie

Uczniowie ZSME w Tarnowie przyznają, że chociaż w trakcie debaty panuje zwykle gorąca atmosfera zaciętej rywalizacji, to jednak po pojedynku, gdy emocje opadają, nawiązują się znajomości z przeciwnymi drużynami. Doświadczenia kolejnych turniejów pomagają lepiej radzić sobie z presją wystąpień publicznych, jednak nie eliminują stresu całkowicie:

- Stresem da się nie przejmować, ale mimo wszystko on stale występuje. Po prostu uczymy się z nim współgrać. No i też taka może rada, żeby po prostu nie myśleć o tym, że jesteśmy oceniani, nie myśleć o tym, że ktoś na nas patrzy, ktoś nas słucha, tylko po prostu robić swoje i wtedy wyjdzie. (…) Stres to jest narzędzie. Ten krótkotrwały wytwarza nam adrenalinę, która napędza nas do działania, która sprawia, że lepiej widzimy, lepiej słyszymy i lepiej też możemy powiedzieć. Ten długotrwały, on również występuje, kiedy na debatę mamy na przykład dwa tygodnie. To tutaj mamy już kortyzol. On wpływa na nasz organizm już niekorzystnie. No, ale ten krótkotrwały centralnie przed debatą, można wykorzystać bardzo pożytecznie.

Młodzi debatanci przyznają, że udział w turniejach debat oksfordzkich uczy wielu przydatnych umiejętności. Poza dyskutowaniem i „walką” na argumenty to także kultura wypowiedzi i szacunek do przeciwników, nawet w przypadku różnicy poglądów.

- Często jesteśmy oddelegowywani do załatwiania interesu ogólnoklasowego, reprezentowania społeczności klasowej w kontaktach z nauczycielem. Na pewno jeszcze na etapie szkoły nam się to przyda, bo czeka nas matura ustna, najprostszy przykład. Jak występujemy publicznie, to już jesteśmy w miarę przygotowani, czego się spodziewać po takim wystąpieniu publicznym na maturze ustnej, czy to z polskiego, czy z angielskiego. Jak będzie rozmowa o pracę, to są umiejętności, które na pewno w tym pomogą. Umiejętności miękkie przydają się w wielu sferach życia. (…) Pozwala przekonać rodziców do wielu rzeczy. I nie będę ukrywał, sam wykorzystywałem tą umiejętność przynajmniej kilka razy już w swoim życiu, zarówno przy rodzicach, jak i przy rodzeństwie! Brat powiedział, że musi się zapisać na debaty, żeby móc zbijać moje argumenty w końcu, bo nie jest już tego w stanie robić! (...) W zasadzie debaty to jest taki drewniany kilof. Kto grał w Minecrafta, ten wie. Bez tego drewnianego kilofa nie wykopiecie kamienia, nie będziecie mieli kamiennych narzędzi, bez kamiennych nie będzie żelaznych i tak naprawdę debaty, czyli te umiejętności miękkie, to są drzwi do wielu dziedzin, wielu sfer, które w życiu prywatnym i zawodowym poniosą was na szczyt – przekonują uczniowie ZSME w Tarnowie.

Dodajmy, że to nie pierwszy, tak doniosły sukces tarnowskich debatantów. Wcześniej II LO z Tarnowa zajęło 3 miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Debat Historycznych Muzeum Historii Polski, a uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych przywieźli srebro z Ogólnopolskiego Turnieju Debat Szkół Rolniczych. Wiecej w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

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