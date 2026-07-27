W nocy z niedzieli na poniedziałek w gminie Olesno wybuchła seria tajemniczych pożarów, które postawiły na nogi lokalne służby.

W trzech różnych miejscowościach ogień strawił łącznie około 70 balotów słomy, a w akcji gaśniczej brało udział sześć zastępów straży.

Policja bada, czy pożary były serią nieszczęśliwych wypadków. Dowiedz się, jaki kluczowy wątek wskazuje na celowe podpalenie.

Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.

Trzy pożary w krótkim czasie

Pierwsze zgłoszenie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej wpłynęło o godzinie 22:25. W krótkich odstępach czasu ogień pojawił się w trzech różnych lokalizacjach na terenie gminy Olesno: w Brniu, Oleśnie oraz Podborzu.

Płonęły składowane na polach baloty słomy. Według wstępnych szacunków służb, spaleniu uległo łącznie około 70 sztuk sprasowanych balotów, a także siano znajdujące się na polu.

Akcja gaśnicza i działania służb

Na miejsca zdarzeń niezwłocznie zadysponowano siły i środki straży pożarnej. W działaniach gaśniczych uczestniczyło łącznie sześć zastępów. Po zabezpieczeniu terenu strażacy przystąpili do gaszenia ognia, podając prądy wody bezpośrednio na palące się materiały. Intensywne działania trwały kilka godzin i zakończyły się po godzinie 2:00 w nocy.

Jak informuje mł. bryg. Piotr Prosowicz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, w wyniku zdarzeń nikt nie odniósł obrażeń.

Policja wyjaśnia okoliczności

Na miejscu pożarów pracowali również funkcjonariusze policji. Ich zadaniem będzie teraz przeprowadzenie dochodzenia, które ma na celu wyjaśnienie dokładnych przyczyn i okoliczności pojawienia się ognia. Ze względu na wystąpienie trzech pożarów w zbliżonym czasie i na niewielkim obszarze, jednym z kluczowych wątków badanych przez śledczych będzie ustalenie, czy nie doszło do celowego podpalenia.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!

Seria pożarów w Gminie Olesno. Niespokojna noc na Powiślu Dąbrowskim

3

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Zakończ lipiec 2026 godnym wynikiem! Pytanie 1 z 10 Kiedy dzieje się akcja "Pana Tadeusza"? Pod koniec XVIII wieku Na początku XIX wieku Pod koniec XIX wieku Następne pytanie