- W nocy z niedzieli na poniedziałek w gminie Olesno wybuchła seria tajemniczych pożarów, które postawiły na nogi lokalne służby.
- W trzech różnych miejscowościach ogień strawił łącznie około 70 balotów słomy, a w akcji gaśniczej brało udział sześć zastępów straży.
- Policja bada, czy pożary były serią nieszczęśliwych wypadków. Dowiedz się, jaki kluczowy wątek wskazuje na celowe podpalenie.
- Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.
Trzy pożary w krótkim czasie
Pierwsze zgłoszenie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej wpłynęło o godzinie 22:25. W krótkich odstępach czasu ogień pojawił się w trzech różnych lokalizacjach na terenie gminy Olesno: w Brniu, Oleśnie oraz Podborzu.
Płonęły składowane na polach baloty słomy. Według wstępnych szacunków służb, spaleniu uległo łącznie około 70 sztuk sprasowanych balotów, a także siano znajdujące się na polu.
Akcja gaśnicza i działania służb
Na miejsca zdarzeń niezwłocznie zadysponowano siły i środki straży pożarnej. W działaniach gaśniczych uczestniczyło łącznie sześć zastępów. Po zabezpieczeniu terenu strażacy przystąpili do gaszenia ognia, podając prądy wody bezpośrednio na palące się materiały. Intensywne działania trwały kilka godzin i zakończyły się po godzinie 2:00 w nocy.
Jak informuje mł. bryg. Piotr Prosowicz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, w wyniku zdarzeń nikt nie odniósł obrażeń.
Policja wyjaśnia okoliczności
Na miejscu pożarów pracowali również funkcjonariusze policji. Ich zadaniem będzie teraz przeprowadzenie dochodzenia, które ma na celu wyjaśnienie dokładnych przyczyn i okoliczności pojawienia się ognia. Ze względu na wystąpienie trzech pożarów w zbliżonym czasie i na niewielkim obszarze, jednym z kluczowych wątków badanych przez śledczych będzie ustalenie, czy nie doszło do celowego podpalenia.
Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!