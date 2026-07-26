Miasto oczami artysty. Jubileuszowa wystawa Mariana Kołodziejczyka w Tarnowie. „To przekrój kilku dekad twórczości mojego dziadka”

Przez lata uwieczniał Tarnów. Teraz jego prace znów można oglądać na wyjątkowej wystawie

Od początku lipca do końca sierpnia Galeria Sztuki Hortar przy ul. Legionów 32 w Tarnowie zaprasza na jubileuszową wystawę „Tarnów i okolice”, poświęconą twórczości Mariana Kołodziejczyka. Ekspozycja została przygotowana z okazji przypadającej w tym roku 100. rocznicy urodzin artysty, który przez dziesięciolecia był związany z Tarnowem.

Marian Kołodziejczyk, zmarły w 2020 roku, był absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków oraz wieloletnim instruktorem pracowni plastycznej Pałacu Młodzieży w Tarnowie. Miasto i jego okolice stały się jednym z najważniejszych tematów jego twórczości. W swoich pracach utrwalał uliczki tarnowskiej starówki, zabytkową architekturę oraz lokalne krajobrazy.

POSŁUCHAJ: mówi Albert Kołodziejczyk

Na wystawie można zobaczyć zarówno grafiki wykonane w technikach drzeworytu, linorytu i gipsorytu, jak również obrazy olejne, akwarele, pastele, szkice oraz projekty graficzne związane z tarnowskimi instytucjami.

– To przekrój kilku dekad twórczości, obejmujący przede wszystkim drugą połowę XX wieku. Wystawa pokazuje nie tylko dorobek artystyczny dziadka, ale również jego rozwój na przestrzeni lat. Gdy zamieszkał w Tarnowie, zachwycił się pięknem miasta, jego starówką i architekturą. Kolejno uwieczniał te miejsca w swoich grafikach, które później prezentowano również na wystawach poświęconych Tarnowowi – mówi Albert Kołodziejczyk, wnuk artysty, kurator wystawy i organizator jubileuszu.

Jak podkreśla, twórczość Mariana Kołodziejczyka wykraczała poza wierne odtwarzanie rzeczywistości.

– Nie był to czysty realizm. Artysta podejmował temat realistycznego przedstawienia świata, ale przetwarzał go przez postimpresjonistyczny koloryzm szkoły krakowskiej, jednocześnie wypracowując własny, dojrzały styl. W jego pracach dominuje spokój, cisza i liryczność. Widać w nich przede wszystkim próbę uchwycenia atmosfery miejsca – takiej, jaką sam odczuwał i chciał przekazać odbiorcom – wyjaśnia Albert Kołodziejczyk.

Jubileuszowa wystawa to nie jedyne przedsięwzięcie upamiętniające setną rocznicę urodzin artysty. W planach jest wydanie specjalnego albumu poświęconego Marianowi Kołodziejczykowi, który ma stanowić dopełnienie ekspozycji.

– W albumie chcemy zamieścić większość prac prezentowanych na wystawie, a być może także rozszerzyć go o kolejne obrazy. Zależy mi na tym, aby twórczość dziadka pozostała trwałym śladem i była dostępna dla wszystkich zainteresowanych – zarówno w bibliotekach, jak i w prywatnych zbiorach. Publikacja będzie również opowieścią o Tarnowie, utrwalonym w jego pracach – o mieście, które zmieniało się na przestrzeni lat, a jednocześnie niezmiennie pozostaje miejscem pięknym i przyjaznym – zaznacza Albert Kołodziejczyk.

Przypomnijmy, że wystawa „Tarnów i okolice” jest dostępna dla zwiedzających do końca sierpnia. To wyjątkowa okazja, by odbyć sentymentalną podróż ulicami dawnego Tarnowa.

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