Zapomniana Basteja w Tarnowie znowu tętni życiem. Czy to będzie nowy hit Starówki?

Tarnowska Starówka ożywa! Rada Osiedla otwiera Basteję Hetmańską, udostępniając mieszkańcom niedostępne mury obronne jako centrum kultury.

Inauguracyjny koncert szantowy był sukcesem. Basteja zaprasza na cykl wydarzeń: muzyka i warsztaty, zachęcając mieszkańców do współtworzenia programu.

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Pomysłodawcy z Rady Osiedla Starówka w Tarnowie postanowili otworzyć dla mieszkańców miasta Basteję Hetmańską. Charakterystyczny obiekt w pobliżu Multimedialnego Centrum Artystycznego przy ulicy Wałowej na co dzień nie jest dostępny dla przechodniów. Tymczasem to jeden z najpiękniejszych i najciekawszych zakątków miasta. Kiedyś działała tam kawiarnia, ale od wielu lat wejścia broni żelazna krata. W ubiegłym roku Rada Osiedla Starówka podjęła pierwszą próbę ożywienia Bastei – w czasie Festiwalu Wina działała tam Galeria Basteja, gdzie były pokazywane obrazy, można było kupić bibeloty i antyki. Zainteresowanie pomysłem sprawiło, że w tegorocznym budżecie Rady zaplanowano zadanie pod tytułem "Artystyczne integracyjne wydarzenia w Bastei na Tarnowskiej Starówce".

POSŁUCHAJ: o imprezach w Bastei mówi Ryszard Żądło z RO Starówka

- Premiera artystycznej działalności w Bastei miała miejsce w środę, 22 lipca 2026. Okazało się, że Basteja nie pomieściła wszystkich osób chętnych wysłuchać koncertu szantowego, bo zaprosiliśmy mieszkańców Tarnowa i regionu na koncert zespołu West Sailors. Była fantastyczna atmosfera, świetny klimat i to otwarcie Bastei w tym wymiarze artystycznym bardzo nas ucieszyło, ponieważ już mamy wiele pomysłów. Taki jest plan, żeby to w wakacje każdego roku Basteja była ożywiona działalnością. W te wakacje chcielibyśmy jeszcze dwie lub trzy propozycje muzyczne. To jest oczywiście możliwość kameralnych prezentacji muzycznych, bo ta scena pod zadaszeniem Bastei Hetmańskiej nie jest duża. Ale nie tylko muzyczne formy, bo chcemy również tam zrobić na przykład warsztaty pisania ikon czy warsztaty ceramiczne – zapowiada Ryszard Żądło z Rady Osiedla Starówka w Tarnowie.

Jednocześnie inicjatorzy projektu zachęcają Tarnowian do dzielenia się pomysłami na kolejne inicjatywy, które będą mogły być realizowane w przestrzeni Bastei. Już zgłosili się młodzi ludzie, którzy chcieliby wystąpić z koncertem dla mieszkańców:

- Może jakiś monodram w wykonaniu aktora tarnowskiego teatru? Po tym koncercie szantowym podeszła do mnie bardzo miła, młoda osoba i mówi: "Panie Ryszardzie, a my mamy taki zespół bluesowo-rockowy i tak sobie gramy. Czy my byśmy tu mogli?" Ja mówię: "Oczywiście, przybywajcie, z otwartymi ramionami was witamy." To traktujemy w formie takich prób, spotkań z mieszkańcami, nie może stricte dużych koncertów, ale ta działalność w tej małej przestrzeni, urokliwej, nastraja do takiego bliskiego kontaktu wykonawcy z widzami, z odbiorcami – dodaje Ryszard Żądło.

Rada Osiedla nie wyklucza współpracy z sąsiednimi lokalami gastronomicznymi. Inicjatorzy projektu wskazują na udany przykład Ogrodu Jednego Drzewa na Starówce, gdzie niewielka, zwykle zamknięta przestrzeń została otwarta dla mieszkańców i jest ożywiana poprzez organizację kameralnych wydarzeń kulturalnych.

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