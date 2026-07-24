Po spadku z Ekstraklasy, Bruk-Bet Termalica Nieciecza rozpoczyna walkę o szybki powrót do elity z jasno określonym planem.

Klub zdiagnozował problemy w defensywie i przeprowadził w niej prawdziwą rewolucję, zachowując przy tym ekstraklasową siłę w ataku.

Sprawdź, kto wziął na siebie pełną odpowiedzialność za nowe transfery i jak drużyna przygotowuje się do kluczowego starcia z Ruchem Chorzów.

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Cel jest jeden: szybki powrót do Ekstraklasy

Po spadku z najwyższej klasy rozgrywkowej w Niecieczy nikt nie zamierza zasypiać gruszek w popiele. Jak podkreśla Jacek Bednarz, w klubie panuje "głód sukcesu" i determinacja, by ponownie walczyć o najwyższe cele.

Przedstawiciel klubu ma świadomość, że walka o awans będzie niezwykle zacięta. W jego ocenie, oprócz Bruk-Betu Termaliki, o promocję do elity realnie myśli od pięciu do siedmiu innych zespołów.

- W zespole nie ma miejsca na pychę. Ten ostatni sezon w Ekstraklasie pokazał, jak niewiele potrzeba, żeby marzenia się spełniały i czasem jak daleka droga jest do tego, aby go osiągnąć. Niuanse spowodowały, że to my pożegnaliśmy się z Ekstraklasą - powiedział w rozmowie z Radiem ESKA Jacek Bednarz, pełnomocnik prezesa zarządu ds. sportowych w Bruk-Bet Termalice Nieciecza.

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Diagnoza po spadku i rewolucja w defensywie

Spadek z najwyższej klasy rozgrywkowej był bolesną lekcją, z której wniosek mógł być tylko jeden. Główną przyczyną niepowodzenia, zdaniem władz klubu, była słaba gra w obronie. Mimo że drużyna strzelała relatywnie dużo bramek, plasując się pod tym względem w środku ekstraklasowej stawki, to problemy w defensywie zadecydowały o degradacji.

- Postanowiliśmy, że główną formacją, którą musimy przebudować, będzie właśnie linia defensywna – wyjaśnia Jacek Bednarz. Klub postawił na młodszych, bardziej dynamicznych zawodników, którzy pasują do preferowanego systemu gry z trzema obrońcami i wysokim pressingiem.

Do zespołu dołączyli m.in. Albert Zarówny (21 lat) z Chrobrego Głogów oraz Ukrainiec Yevgen Opanasenko (23 lata). Z wypożyczeń wrócili Eric Topór, Mikołaj Molga, Miłosz Kozik i Thiago Dombroski. Kluczową postacią w odmienionej obronie ma być jednak weteran i ikona klubu, Artem Putivtsev, który przedłużył kontrakt.

- Liczę na jego doświadczenie i umiejętności. On ma taki naturalny, prawdziwy instynkt bronienia i chciałem, żeby przełożył ten talent na pracę z młodymi zawodnikami – podkreśla Bednarz.

Ekstraklasowa siła w ataku i nowa młodzież

O ile obrona przeszła totalną metamorfozę, o tyle siła ofensywna ma pozostać największym atutem zespołu. W klubie zostali napastnicy Ivan Durdov i Kamil Zapolnik, a także kluczowi pomocnicy, tacy jak Damian Hilbrycht, Radu Boboc, Krzysztof Kubica, Jesús Jiménez czy Sergio Guerrero.

- To jest linia pomocy, która ma potencjał absolutnie, żeby występować w Ekstraklasie - ocenia Bednarz.

W związku z wymogiem gry młodzieżowca w 1. Lidze, klub pozyskał kilku utalentowanych zawodników, w tym bocznego obrońcę Macieja Jaroszewskiego ze Stali Stalowa Wola, pomocnika Patryka Olejnika oraz napastnika Oliwiera Sławińskiego. Zespół opuścili natomiast Maciej Ambrosiewicz (transfer do Arki Gdynia) i Morgan Fassbender, który przeszedł do Korony Kielce.

Zaufanie do trenera i jasny podział ról

Mimo spadku, posadę zachował trener Marcin Brosz. Jak tłumaczy Jacek Bednarz, problemem nie była wizja szkoleniowca, lecz brak odpowiednich wykonawców, zwłaszcza w defensywie.

- Ja uważam, że Brosz jest bardzo dobrym trenerem. Naszym problemem był zachwiany balans między zdolnością do obronienia się a potencjałem ofensywnym – analizuje pełnomocnik zarządu. Podział ról w pionie sportowym jest jasny: trener określa profile zawodników, których potrzebuje, a dyrekcja sportowa jest odpowiedzialna za ich pozyskanie.

- Jeśli te transfery nie wypalą, to trzeba będzie mnie ukrzyżować, na pewno nie Brosza - zadeklarował Bednarz.

Pierwszy test i sentyment w tle: mecz z Ruchem Chorzów

Inauguracyjny mecz sezonu będzie dla Jacka Bednarza szczególny. Bruk-Bet Termalica zmierzy się z Ruchem Chorzów – klubem, w którym spędził wiele lat jako piłkarz i działacz. Doskonale zna również trenera "Niebieskich", Waldemara Fornalika. Mecz inaugurujący sezon 2026/2027 w Niecieczy rozpocznie się w niedzielę, 26 lipca 2026 roku o godzinie 14:30.

- Znamy się jak łyse konie. Oczywiście zrobimy wszystko, żeby wygrać. Spodziewam się bardzo trudnego, zaciętego spotkania. Ufam, że to my będziemy zwycięzcy - powiedział Jacek Bednarz, podkreślając, że sentymenty zostaną na boku.

Klub blisko społeczności: działania dla kibiców i regionu

Bruk-Bet Termalica Nieciecza kontynuuje swoje zaangażowanie w działania na rzecz lokalnej społeczności. Klub planuje organizować turnieje dla szkółek piłkarskich z regionu i inne eventy, które mają zachęcać do aktywności fizycznej. Już przy okazji niedzielnego meczu, strefa kibica będzie otwarta na kilka godzin przed pierwszym gwizdkiem, oferując atrakcje dla całych rodzin.

Piłkarska Strefa Rodzinna przy Klubie Kibica zaprasza już od godziny 10:00. Odwiedzający ją nie będą narzekać na brak atrakcji - będą symulator dachowania, dmuchańce, konkursy z nagrodami.

Natomiast od godziny 11:00 w rejonie stadionu w Niecieczy wyglądajcie ekipy ESKA Summer City, która umili Wam oczekiwanie na sportowe widowisko.

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