Wojewódzkie obchody Święta Policji w Tarnowie zapowiadają się jako wyjątkowe wydarzenie, łączące uroczysty apel z dynamicznym Miasteczkiem Bezpieczeństwa.

Już 27 lipca 2026 roku na Rynku mieszkańcy spotkają gwiazdy motoryzacji, przymierzą policyjny sprzęt i poznają kulisy codziennej służby.

Nie przegap okazji, by dowiedzieć się o rekrutacji do formacji i zobaczyć z bliska, co przygotowano dla każdego!

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Uroczysty apel i Miasteczko Bezpieczeństwa

Centralnym punktem obchodów będzie uroczysty apel, który zaplanowano w godzinach od 11:30 do 13:00. Jednak atrakcje dla mieszkańców rozpoczną się znacznie wcześniej. Już od godziny 9:00 na tarnowskim Rynku funkcjonować będzie Miasteczko Bezpieczeństwa, które pozostanie otwarte do godziny 15:00.

W ramach Miasteczka Bezpieczeństwa przygotowano program skierowany do wszystkich grup wiekowych. Na najmłodszych czekać będą animacje oraz zabawy o charakterze edukacyjnym.

Gwiazdy motoryzacji i policyjny sprzęt

Organizatorzy zaprosili gości specjalnych, którzy z pewnością przyciągną miłośników motoryzacji. Na Rynku pojawią się znany z programów telewizyjnych Grzegorz Duda oraz żużlowcy Bartek i Radek Kowalscy. Zaprezentują oni swoje pojazdy. Dodatkową atrakcją będzie ekspozycja samochodów rajdowych, w tym repliki Forda Focusa legendarnego kierowcy Janusza Kuliga.

Swoje stoiska przygotują również funkcjonariusze policji, w tym specjaliści z wydziałów ruchu drogowego i prewencji. Uczestnicy będą mogli z bliska obejrzeć policyjne pojazdy oraz wyposażenie wykorzystywane w codziennej służbie.

- Każdy z uczestników będzie mógł sobie przymierzyć sprzęt policyjny. Zobaczyć, ile on waży, bo wiele osób nie wie, jak wygląda ten ekwipunek fizycznie, ile on waży i z czym tak naprawdę mamy do czynienia w codziennej służbie i co nam pomaga w realizacji zadań - zachęca asp. Kamil Wójcik, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Służba w Policji i współpraca z instytucjami

Wydarzenie będzie także okazją do zapoznania się z warunkami rekrutacji do służby w Policji. Funkcjonariusze będą udzielać szczegółowych informacji na temat procedury naboru i specyfiki pracy w formacji. Swoją ofertę zaprezentuje również szkoła mundurowa.

Na tarnowskim Rynku obecne będą także instytucje na co dzień współpracujące z Policją - m.in. wojsko i straż pożarną. Na ich stoiskach prowadzone będą działania o charakterze diagnostycznym, profilaktycznym oraz edukacyjnym.

Plakat Święta Małopolskiej Policji w Tarnowie

Autor: KM Policji w Tarnowie/ Materiały prasowe

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