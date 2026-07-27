Przymierz policyjny sprzęt i poznaj Grzegorza Dudę! Jeszcze do 15:00 Tarnów zaprasza na wyjątkowy piknik

Tarnów gości Wojewódzkie Obchody Święta Policji, przekształcając Rynek w interaktywne "Miasteczko Bezpieczeństwa" pełne atrakcji dla każdego.

Zobacz policyjny sprzęt, spotkaj funkcjonariuszy i gwiazdy motoryzacji, w tym Grzegorza Dudę, oraz podziwiaj kultowe samochody rajdowe.

Sprawdź, jak bezpiecznie spędzić czas i dowiedz się, co jeszcze przygotowano – pamiętaj, wydarzenie trwa tylko do 15:00!

Uroczysty apel połączony z piknikiem edukacyjnym pod hasłem Miasteczko Bezpieczeństwa. Tak wyglądają wojewódzkie obchody Święta Policji zorganizowane w Tarnowie. Na Rynku pod Ratuszem stanęły stoiska służb mundurowych, gdzie chętni mogą obejrzeć z bliska, a nawet przymierzyć sprzęt, na co dzień używany podczas działań. Można porozmawiać z przedstawicielami różnych jednostek i dowiedzieć się więcej o warunkach służby w danej formacji. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Policyjne Miasteczko Bezpieczeństwa oferuje atrakcje dla dużych i małych. Są animacje i zabawy o charakterze edukacyjnym. Na Rynku pojawiły się gwiazdy: znany z programów telewizyjnych Grzegorz Duda oraz żużlowcy Bartek i Radek Kowalscy, którzy prezentują swoje pojazdy. Dodatkową atrakcją jest ekspozycja samochodów rajdowych, w tym repliki Forda Focusa legendarnego kierowcy Janusza Kuliga. Atrakcji na Rynku szukajcie do godziny 15:00 w poniedziałek, 27 lipca 2026.

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