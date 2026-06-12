Pamiętasz Księżyc z Pasażu Tertila? Już 19 czerwca wielki powrót i nowe atrakcje

Tarnów wita z powrotem swoją unikalną atrakcję! Kultowy balon "Księżyc", który zachwycił już w ubiegłym roku, ponownie zawiśnie w Pasażu Tertila, inspirując do odkrywania kosmosu.

Oficjalne powitanie z licznymi atrakcjami, w tym plenerowym kinem i intrygującym konkursem fotograficznym, odbędzie się 19 czerwca.

Dowiedz się, dlaczego ta kosmiczna instalacja stała się hitem i poznaj pełen program wydarzeń, aby nie przegapić wyjątkowej okazji!

Ten pomysł zyskał aprobatę mieszkańców Tarnowa i przyjezdnych gości. Księżyc, który w ubiegłym roku po raz pierwszy zawisł nad przejściem w Pasażu Tertila przy Rynku, stał się wyjątkową atrakcją i malowniczym tłem do zdjęć. W ten sposób Pasaż Odkryć, który jest inspiratorem tej instalacji, popularyzuje naukę i zachęca o zgłębiania wiedzy na temat kosmosu.

- To jest balon z pięknie nadrukowaną powierzchnią Księżyca. Przy pasażu Odkryć działa Rada Programowa. W którymś momencie uznaliśmy, że bardzo fajnie sobie sami radzimy i prowadzimy warsztaty i spotkania, ale zawsze warto zasięgnąć porady, opinii osób gdzieś z Polski, które również wokół popularyzacji funkcjonują i zaprosić ich do współpracy. I powstała taka Rada Programowa (…), raz w roku się spotykamy i mamy taką burzę mózgów. No i właśnie podczas takiego spotkania, siedząc z Grzegorzem Augustynem, zastanawialiśmy się przy herbatce, co by tutaj zrobić fajnego, żeby zwrócić uwagę na pasaż i żeby tą popularyzację jakoś jeszcze wzmocnić w tym naszym mieście Tarnowie. Tak się szczęśliwie akurat składało, że w ubiegłym roku mieliśmy też historię Sławosza Uznańskiego. I ten Księżyc jakoś tak Grzegorzowi zabłysnął i mówi w którymś momencie: "Ej, Joanna, zawieśmy tutaj w pasażu taki Księżyc". No i ja na to nie mogłam powiedzieć nic innego, jak „ Znakomity pomysł, Grzegorzu, zróbmy to”. Nasz Księżyc zafunkcjonował bardzo fajnie i nasze cele zostały zrealizowane. No bo odnieśliśmy się do popularyzacji astronomii. Pięknie to się zgrało ze Sławoszem Uznańskim. Zwróciliśmy uwagę na pasaż Odkryć, bo jest zawieszony dosłownie naprzeciw głównego wejścia do Pasażu Odkryć. No i trzeci element, który był taki troszkę gdzieś w moim sercu może ukryty, mianowicie, żeby stworzyć jakieś fajne, ciekawe miejsce dla Tarnowian. Na szlaku zwiedzania miasta w kierunku na rynek, coś specyficznego, coś charakterystycznego, co pięknie wygląda i zwraca uwagę zarówno w dzień, jak i w nocy, bo jak był podświetlony, to też oczywiście nie sposób było przejść tamtędy, nie robiąc sobie zdjęcia - mówi Joanna Babula, kierownik pasażu Odkryć Centrum Nauki i Techniki w Tarnowie.

POSŁUCHAJ: o Księżycu w Pasażu Tertila opowiada Joanna Babula

W poprzednim sezonie księżyc w Pasażu był chętnie odwiedzany i stał się bohaterem licznych publikacji fotograficznych w mediach społecznościowych. Inicjatorzy postanowili to wykorzystać i w tym roku, podczas inauguracji sezonu, 19 czerwca, ogłoszą konkurs związany z Księżycem:

- Zostanie ogłoszony konkurs: "Tarnów z Księżycem w tle". I od razu zaznaczam, że proszę nie myśleć i nie iść w tą stronę, że to chodzi mi tylko o to, żeby był Tarnów i ten mój Księżyc, ten nasz pasażowy Księżyc. Nie, w Tarnowie mamy tak naprawdę co najmniej trzy księżyce. Jeden, ten, który zawiesimy w Pasażu Odkryć, jeden na naszym herbie. A ten trzeci? Na niebie oczywiście! Podobno jest też jakiś księżycowy maszkaron. Tak czy inaczej, wolna interpretacja. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowaliśmy natomiast na zakończenie sezonu, zaraz po Małopolskiej Nocy Naukowców.

Montaż balonu – Księżyca zaplanowano w poniedziałek, 15 czerwca. Instalacja, ze względów bezpieczeństwa, jest mocowana na kilku solidnych linach i kotwach. Do zawieszenia balonu wykorzystywany jest też specjalny podnośnik. Inicjatorzy przekonują, że chociaż prace zajmą kilka godzin, to przejście Pasażem Tertila nie będzie zamknięte.

- Średnica Księżyca to jest 3,5 metra, a musi być na tyle wysoko, żeby podskakując nikt tego nie dotknął, więc jeszcze tam dodajemy 2,5 metra nad ziemią. Dołożymy wszelkich starań, by sytuacja się z ubiegłego roku nie powtórzyła. Mieliśmy wtedy naprawdę solidną burzę i wiatr niesamowicie wiał pomiędzy obydwoma bramami. Spowodowało to, że ten ciąg był jeszcze mocniejszy i tam krzesła przewracało, bo tam jest obok restauracja. Kwiaty wywróciło. No i spowodowało, że poluzowało się jedno przyłącze i Księżyc opadł na dół. Ale jak to mówią, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo wówczas wzmocniliśmy cały montaż, kupiliśmy nowy Księżyc, natomiast tamten, który spadł, przez jakiś czas mieszkał w pracowni astronomicznej. Napompowaliśmy go tam i ten Księżyc stał w tej pracowni, wypełniając ją od sufitu do podłogi – relacjonuje Joanna Babula.

Dodatkową atrakcją inauguracji kolejnego sezonu Księżyca w Pasażu Tertila będzie kino Plenerowe. Wieczorową porą widzowie będą mogli „pod chmurką” i pod Księżycem zobaczyć dwa filmy:

- Jeden z początku XX wieku, z 1902 roku. Tytuł filmu to jest "Podróż na Księżyc". To jest taki 15-minutowy obraz. Bardzo stary film, pierwszy film science fiction w ogóle. Jest naprawdę komiczny, bo tam wyobrażenie o kosmonautach, o astronautach było troszkę jak z bajki. Ten, co tam leci, co wsiada do tej rakiety, ubrany w taki płaszcz gwiaździsty, z czapą stożkową, jak jakiś klasyczny czarodziej, wsiada do wielkiej armaty, z tej armaty go wystrzeliwują, on tak przelatuje przez tą przestrzeń kosmiczną, no i bach, trafiają w oko Księżyca. Ich tam kilku do tej armaty jest pakowanych i wystrzeliwanych, a potem już nie wiem jakim sposobem, ale też z tego Księżyca wracają i to przeżywają. A dla perspektywy, jak bardzo rozwinęła się wiedza, jak bardzo nastąpił postęp technologiczny, proponujemy na zakończenie o 20:10 widowiskowy koreański film science fiction „Mroczna strona Księżyca”.

Te wszystkie atrakcje już w piątek, 19 czerwca, od godziny 18:00 w Pasażu Tertila w Tarnowie. Natomiast w sobotę, 20 czerwca, Pasaż Odkryć zaprasza do Akademii Tarnowskiej. Tam w ramach wydarzenia pod nazwą „Misja naukowa: Kordylewski I” studenci Koła Naukowego AMPER przy wsparciu edukatorów Pasażu Odkryć, wypuszczą w powietrze balon stratosferyczny. Więcej o tym w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

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