W Tarnowie policjanci organizują charytatywny turniej piłkarski.

Dochód wesprze leczenie dzieci i lokalną rodzinę zastępczą.

Sprawdź, jakie atrakcje i unikatowe licytacje przygotowano.

Szczytny cel: pomoc dla dzieci i rodziny zastępczej

Tegoroczna edycja turnieju pod hasłem „Wspieramy - Chronimy - Pomagamy” dedykowana jest trójce dzieci – Julce, Jasiowi i Justynie. Wszyscy troje zmagają się z nieuleczalnymi chorobami genetycznymi, a zebrane środki zostaną przeznaczone na ich leczenie i rehabilitację. Wsparcie finansowe otrzyma również wskazana przez funkcjonariuszy rodzina zastępcza z Tarnowa. Jak zapewniają organizatorzy, całość dochodu z imprezy zostanie przekazana na ten właśnie cel.

Sportowa rywalizacja na najwyższym poziomie

W turnieju weźmie udział 12 reprezentacji z jednostek policji z całego województwa małopolskiego. Jak podkreśla aspirant Kamil Wójcik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, "poziom sportowy zawodów jest bardzo wysoki, a selekcja do drużyn gwarantuje zaciętą rywalizację. Wielu z funkcjonariuszy biorących udział w rozgrywkach na co dzień trenuje i gra w klubach piłkarskich, co zapowiada widowisko pełne profesjonalnych zagrań i sportowej walki".

Nie tylko piłka nożna. Atrakcje dla całych rodzin

Organizatorzy zadbali o to, aby wydarzenie było atrakcyjne dla wszystkich odwiedzających, niezależnie od wieku. Wstęp na teren imprezy jest bezpłatny. Wśród zaplanowanych atrakcji znajdują się:

Wielka Licytacja Charytatywna: Zaplanowana na godzinę 12:00 w przerwie między meczami. Będzie można na niej wylicytować unikatowe przedmioty, w tym gadżety z autografami znanych osób, oraz vouchery na usługi ufundowane przez lokalne firmy.

Zaplanowana na w przerwie między meczami. Będzie można na niej wylicytować unikatowe przedmioty, w tym gadżety z autografami znanych osób, oraz vouchery na usługi ufundowane przez lokalne firmy. Pokaz Samochodów Sportowych: Na placu przed areną zaprezentowane zostaną samochody sportowe. Wyjątkową gratką będą pojazdy należące do policjantów posiadających licencje rajdowe.

Na placu przed areną zaprezentowane zostaną samochody sportowe. Wyjątkową gratką będą pojazdy należące do policjantów posiadających licencje rajdowe. Stanowisko promocyjne Policji: Funkcjonariusze zaprezentują sprzęt policyjny, umundurowanie oraz motocykl drogówki. Dorośli i dzieci będą mieli okazję usiąść w radiowozie i porozmawiać z policjantami o zasadach bezpieczeństwa.

Funkcjonariusze zaprezentują sprzęt policyjny, umundurowanie oraz motocykl drogówki. Dorośli i dzieci będą mieli okazję usiąść w radiowozie i porozmawiać z policjantami o zasadach bezpieczeństwa. Strefa dla najmłodszych: W godzinach 10:00-13:00 na dzieci czekać będzie dmuchaniec, malowanie twarzy, fotobudka oraz spotkania z maskotkami.

Turniej rozpocznie się o godzinie 8:00 i potrwa do 15:00. Organizatorzy zachęcają do udziału całe rodziny i podkreślają, że każda forma wsparcia, w tym wrzucenie symbolicznej kwoty do puszki, ma ogromne znaczenie dla potrzebujących.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Wojewoda Małopolski, Prezydent Miasta Tarnowa oraz Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie.

i Autor: KM Policji w Tarnowie/ Materiały prasowe Plakat VIII Turnieju Charytatywnego Małopolskiej Policji w halowej piłce nożnej

