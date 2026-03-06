- W Tarnowie policjanci organizują charytatywny turniej piłkarski.
- Dochód wesprze leczenie dzieci i lokalną rodzinę zastępczą.
- Sprawdź, jakie atrakcje i unikatowe licytacje przygotowano.
Szczytny cel: pomoc dla dzieci i rodziny zastępczej
Tegoroczna edycja turnieju pod hasłem „Wspieramy - Chronimy - Pomagamy” dedykowana jest trójce dzieci – Julce, Jasiowi i Justynie. Wszyscy troje zmagają się z nieuleczalnymi chorobami genetycznymi, a zebrane środki zostaną przeznaczone na ich leczenie i rehabilitację. Wsparcie finansowe otrzyma również wskazana przez funkcjonariuszy rodzina zastępcza z Tarnowa. Jak zapewniają organizatorzy, całość dochodu z imprezy zostanie przekazana na ten właśnie cel.
Sportowa rywalizacja na najwyższym poziomie
W turnieju weźmie udział 12 reprezentacji z jednostek policji z całego województwa małopolskiego. Jak podkreśla aspirant Kamil Wójcik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, "poziom sportowy zawodów jest bardzo wysoki, a selekcja do drużyn gwarantuje zaciętą rywalizację. Wielu z funkcjonariuszy biorących udział w rozgrywkach na co dzień trenuje i gra w klubach piłkarskich, co zapowiada widowisko pełne profesjonalnych zagrań i sportowej walki".
Nie tylko piłka nożna. Atrakcje dla całych rodzin
Organizatorzy zadbali o to, aby wydarzenie było atrakcyjne dla wszystkich odwiedzających, niezależnie od wieku. Wstęp na teren imprezy jest bezpłatny. Wśród zaplanowanych atrakcji znajdują się:
- Wielka Licytacja Charytatywna: Zaplanowana na godzinę 12:00 w przerwie między meczami. Będzie można na niej wylicytować unikatowe przedmioty, w tym gadżety z autografami znanych osób, oraz vouchery na usługi ufundowane przez lokalne firmy.
- Pokaz Samochodów Sportowych: Na placu przed areną zaprezentowane zostaną samochody sportowe. Wyjątkową gratką będą pojazdy należące do policjantów posiadających licencje rajdowe.
- Stanowisko promocyjne Policji: Funkcjonariusze zaprezentują sprzęt policyjny, umundurowanie oraz motocykl drogówki. Dorośli i dzieci będą mieli okazję usiąść w radiowozie i porozmawiać z policjantami o zasadach bezpieczeństwa.
- Strefa dla najmłodszych: W godzinach 10:00-13:00 na dzieci czekać będzie dmuchaniec, malowanie twarzy, fotobudka oraz spotkania z maskotkami.
Turniej rozpocznie się o godzinie 8:00 i potrwa do 15:00. Organizatorzy zachęcają do udziału całe rodziny i podkreślają, że każda forma wsparcia, w tym wrzucenie symbolicznej kwoty do puszki, ma ogromne znaczenie dla potrzebujących.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Wojewoda Małopolski, Prezydent Miasta Tarnowa oraz Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie.
