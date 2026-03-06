Folklor, rękodzieło i regionalne smaki w sercu Tarnowa. Rozpoczął się Jarmark Kaziukowy

Do Tarnowa zawitał Jarmark Kaziukowy

Na odwiedzających czeka rękodzieło, regionalne przysmaki oraz rodzinne warsztaty

Atmosfera folkloru na Rynku w Tarnowie

Jarmark Kaziukowy wystartował w piątek w południe i od pierwszych godzin cieszy się zainteresowaniem odwiedzających rynek. Wśród licznych stoisk można znaleźć rękodzieło artystyczne, ubrania oraz świąteczne ozdoby. Swoje wyroby prezentują wystawcy z całej Polski. Nie brakuje również tradycyjnych smakołyków.

Jarmark Kaziukowy ma ponad czterystuletnią tradycję. Narodził się w Wilnie, gdzie organizowano go ku czci św. Kazimierza. Z czasem zwyczaj ten rozprzestrzenił się także w Polsce.

Tegoroczna edycja wydarzenia towarzyszy kolejnym urodzinom miasta. Od 6 do 8 marca na mieszkańców Tarnowa czeka szereg atrakcji. Organizatorzy zaplanowali gry, konkursy oraz warsztaty – uczestnicy będą mogli między innymi spróbować swoich sił w tworzeniu świec z wosku pszczelego czy wziąć udział w quizie wiedzy o słodyczach. Program uzupełnia sobotni Pokaz Ognia, a także Kolejka Drago.

