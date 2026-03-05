Skażony basen w Tarnowie był otwarty dla klientów. Laboratorium pomyliło próbki

Poważna pomyłka w Tarnowie. Zamknięto niewłaściwy basen

Początkowo do Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji trafiła informacja, że niebezpieczna bakteria Legionella została wykryta w instalacji prysznicowej Miejskiego Domu Sportu w Mościcach. W odpowiedzi na te wyniki dyrekcja zdecydowała o natychmiastowym zamknięciu obiektu. Jak się jednak okazało, wyniki badań przypisano do niewłaściwej pływalni. Doszło do pomyłki przy oznaczaniu próbek pobranych z tarnowskich obiektów.

- Próbki, które były dopisane do Miejskiego Domu Sportu, powinny być przypisane Parkowi Wodnemu, natomiast te przypisane do Parku Wodnego, powinny być przypisane do Miejskiego Domu Sportu - mówi Arkadiusz Marszałek, dyrektor TOSiR-u.

Po ujawnieniu pomyłki podjęto decyzję o natychmiastowym zamknięciu Parku Wodnego. Jednocześnie władze TOSiR-u zleciły przeprowadzenie ponownych badań jakości wody, tym razem w innym laboratorium, aby potwierdzić wyniki i wykluczyć kolejne nieprawidłowości.

13

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Europa czy Azja? Wynik poniżej 7 punktów to wstyd Pytanie 1 z 10 Gdzie leży Islandia? w Europie w Azji Następne pytanie