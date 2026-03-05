Skażony basen w Tarnowie był otwarty dla klientów. Laboratorium pomyliło próbki

Michał Reszczyński
2026-03-05 13:29

W Tarnowie przez błąd laboratorium zamknięto basen w Mościcach, choć groźna bakteria Legionella znajdowała się w instalacji Parku Wodnego przy ulicy Piłsudskiego.

Basen

i

Autor: Pixabay.com

Poważna pomyłka w Tarnowie. Zamknięto niewłaściwy basen

Początkowo do Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji trafiła informacja, że niebezpieczna bakteria Legionella została wykryta w instalacji prysznicowej Miejskiego Domu Sportu w Mościcach. W odpowiedzi na te wyniki dyrekcja zdecydowała o natychmiastowym zamknięciu obiektu. Jak się jednak okazało, wyniki badań przypisano do niewłaściwej pływalni. Doszło do pomyłki przy oznaczaniu próbek pobranych z tarnowskich obiektów.

- Próbki, które były dopisane do Miejskiego Domu Sportu, powinny być przypisane Parkowi Wodnemu, natomiast te przypisane do Parku Wodnego, powinny być przypisane do Miejskiego Domu Sportu - mówi Arkadiusz Marszałek, dyrektor TOSiR-u.

Po ujawnieniu pomyłki podjęto decyzję o natychmiastowym zamknięciu Parku Wodnego. Jednocześnie władze TOSiR-u zleciły przeprowadzenie ponownych badań jakości wody, tym razem w innym laboratorium, aby potwierdzić wyniki i wykluczyć kolejne nieprawidłowości.

basen
TOSiR Tarnów
legionella
legionella zakażenie