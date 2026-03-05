W marcu 2026 do Tarnowa zawita trzydniowy Jarmark Kaziukowy.

Na gości czeka rękodzieło, pokazy rzemiosła i warsztaty historyczne.

Jakie atrakcje, w tym widowiskowy pokaz ognia, przygotowano dla rodzin?

Święto Rękodzieła i Tradycji

Główną osią wydarzenia będzie tradycyjny jarmark, na którym swoje wyroby zaprezentują wystawcy z całej Polski. Będzie to doskonała okazja do zakupu unikatowego rękodzieła, regionalnych produktów oraz tradycyjnych kaziukowych specjałów. Organizatorzy zapowiadają, że wydarzenie ma na celu kultywowanie historycznych tradycji jarmarcznych w nowoczesnej odsłonie, skierowanej do szerokiego grona odbiorców.

Podróż w czasie: Dni Historyczne

Szczególną część programu zaplanowano na sobotę i niedzielę, 7 i 8 marca, które ogłoszono Dniami Historycznymi. Uczestnicy będą mogli przenieść się w czasie dzięki licznym pokazom i warsztatom prowadzonym przez grupy rekonstrukcyjne i rzemieślników. Wśród zaproszonych gości znajdą się:

Marek Bukała , ceniony garncarz-rekonstruktor, który poprowadzi warsztaty przy swoim kramie.

, ceniony garncarz-rekonstruktor, który poprowadzi warsztaty przy swoim kramie. Kram Thorsteina , prezentujący tajniki dawnego odlewnictwa.

, prezentujący tajniki dawnego odlewnictwa. Grupa Czarny Żmij , która zorganizuje tradycyjne zabawy plebejskie.

, która zorganizuje tradycyjne zabawy plebejskie. Wataha Rycerska z arsenałem, mini szrankami oraz kramem rycerskim.

z arsenałem, mini szrankami oraz kramem rycerskim. Karawana Ibrahima ibn Jakuba oraz spotkanie z Moniką Maciewicz, autorką książek o tematyce słowiańskiej.

Kulminacją sobotniego wieczoru będzie widowiskowy Pokaz Ognia. Przez cały weekend będzie również możliwość wykonania pamiątkowych zdjęć z rekonstruktorami historycznymi.

Atrakcje dla całej rodziny

Organizatorzy zadbali również o ofertę dla najmłodszych uczestników. Na terenie jarmarku powstanie specjalna strefa dla dzieci z dmuchańcami i animacjami. Dodatkową atrakcją będzie Kolejka Drago, oferująca przejażdżki dla dzieci i dorosłych.

Niedziela, 8 marca, upłynie pod znakiem warsztatów rodzinnych, które będą okazją do wspólnego, kreatywnego spędzania czasu w wyjątkowej, jarmarkowej atmosferze. Wydarzenie ma charakter międzypokoleniowy i jest skierowane do rodzin, pasjonatów historii oraz miłośników rękodzieła.

Plakat Jarmarku Kaziukowego 2026 w Tarnowie

