Jarmark Kaziukowy 2026 w Tarnowie. Trzy dni tradycji, rękodzieła i historycznych atrakcji

Tomasz Piszczek
2026-03-05 11:30

W dniach 6-8 marca 2026 roku Tarnów stanie się drugim przystankiem na trasie Ogólnopolskiego Jarmarku Kaziukowego. Mieszkańcy i goście będą mieli okazję uczestniczyć w trzydniowym wydarzeniu, które połączy tradycyjny jarmark z bogatym programem historycznym i licznymi atrakcjami dla całych rodzin. W programie przewidziano m.in. pokazy rzemiosła, inscenizacje historyczne oraz warsztaty.

Święto Rękodzieła i Tradycji

Główną osią wydarzenia będzie tradycyjny jarmark, na którym swoje wyroby zaprezentują wystawcy z całej Polski. Będzie to doskonała okazja do zakupu unikatowego rękodzieła, regionalnych produktów oraz tradycyjnych kaziukowych specjałów. Organizatorzy zapowiadają, że wydarzenie ma na celu kultywowanie historycznych tradycji jarmarcznych w nowoczesnej odsłonie, skierowanej do szerokiego grona odbiorców.

Podróż w czasie: Dni Historyczne

Szczególną część programu zaplanowano na sobotę i niedzielę, 7 i 8 marca, które ogłoszono Dniami Historycznymi. Uczestnicy będą mogli przenieść się w czasie dzięki licznym pokazom i warsztatom prowadzonym przez grupy rekonstrukcyjne i rzemieślników. Wśród zaproszonych gości znajdą się:

  • Marek Bukała, ceniony garncarz-rekonstruktor, który poprowadzi warsztaty przy swoim kramie. 
  • Kram Thorsteina, prezentujący tajniki dawnego odlewnictwa. 
  • Grupa Czarny Żmij, która zorganizuje tradycyjne zabawy plebejskie. 
  • Wataha Rycerska z arsenałem, mini szrankami oraz kramem rycerskim. 
  • Karawana Ibrahima ibn Jakuba oraz spotkanie z Moniką Maciewicz, autorką książek o tematyce słowiańskiej.

Kulminacją sobotniego wieczoru będzie widowiskowy Pokaz Ognia. Przez cały weekend będzie również możliwość wykonania pamiątkowych zdjęć z rekonstruktorami historycznymi.

Atrakcje dla całej rodziny

Organizatorzy zadbali również o ofertę dla najmłodszych uczestników. Na terenie jarmarku powstanie specjalna strefa dla dzieci z dmuchańcami i animacjami. Dodatkową atrakcją będzie Kolejka Drago, oferująca przejażdżki dla dzieci i dorosłych.

Niedziela, 8 marca, upłynie pod znakiem warsztatów rodzinnych, które będą okazją do wspólnego, kreatywnego spędzania czasu w wyjątkowej, jarmarkowej atmosferze. Wydarzenie ma charakter międzypokoleniowy i jest skierowane do rodzin, pasjonatów historii oraz miłośników rękodzieła.

Plakat Jarmarku Kaziukowego 2026 w Tarnowie

i

Autor: Organizacja Imprez Decors/ Materiały prasowe Plakat Jarmarku Kaziukowego 2026 w Tarnowie

Tak wyglądał Jarmark Kaziukowy w Tarnowie w 2025 roku

Tak wyglądał Jarmark Kaziukowy w Tarnowie w 2025 roku
Galeria zdjęć 13
