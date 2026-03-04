Komisarz Wyborczy w Tarnowie, w odpowiedzi na wniosek mieszkańców, zarządził przeprowadzenie referendum w gminie Radłów.

Referendum dotyczy odwołania burmistrza Mateusza Borowca przed upływem jego kadencji.

Głosowanie w tej sprawie odbędzie się 19 kwietnia 2026 roku.

Los burmistrza w rękach mieszkańców. Kiedy odbędzie się referendum w Radłowie?

W gminie Radłów pod Tarnowem szykuje się prawdziwe polityczne starcie. Oficjalnie potwierdzono, że odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza Radłowa Mateusza Borowca. Komisarz wyborczy w Tarnowie pozytywnie rozpatrzył wniosek złożony przez grupę mieszkańców. To oni zainicjowali procedurę, która ma na celu skrócenie kadencji obecnego włodarza i zebrali wymaganą liczbę podpisów.

Mieszkańcy gminy Radłów pójdą do urn w niedzielę, 19 kwietnia 2026 roku. To właśnie tego dnia zdecydują, czy burmistrz Mateusz Borowiec ma dokończyć swoją kadencję, czy też zostanie zmuszony do ustąpienia ze stanowiska. Warto zaznaczyć, że Mateusz Borowiec jest jednym z najmłodszych włodarzy samorządowych w regionie. Burmistrz Radłowa w sierpniu tego roku skończy 30 lat. Burmistrzem Radłowa został w 2024 r. Pokonał wówczas urzędującego burmistrza Zbigniewa Mączkę (56,32 proc. do 43,68 proc.). Mateusz Borowiec w wyborach samorządowych startował jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości.

Kiedy referendum będzie ważne?

Burmistrz Radłowa Mateusz Borowiec zachowa stanowisko nie tylko wtedy, gdy liczba przeciwników jego odwołania przewyższy liczbę głosujących za odwołaniem. W referendum musi wziąć też odpowiednia liczba wyborców. W tym przypadku próg ważności wynosi 2452 osoby.

- Na podstawie art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 472) informuje się, że w wyborze w dniu 21 kwietnia 2024 r. odwoływanego organu tj. Burmistrza Radłowa liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu (liczba kart ważnych) wyniosła 4086, zatem 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu wynosi 2452 osoby - poinformowała komisarz wyborcza Katarzyna Joanna Tutaj.