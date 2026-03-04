W Tarnowie policja poszukiwała 34-latka skazanego na 2 lata więzienia.

Mężczyzna, aby uniknąć aresztowania, zabarykadował się i ukrył pod folią.

Sprawdź, za jakie przestępstwa drogowe poszukiwany trafił za kraty.

Akcja policji i nietypowa kryjówka

Do zatrzymania doszło w poniedziałek, 2 marca 2026 roku. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie ustalili, że poszukiwany 34-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego może przebywać w jednym z budynków na terenie regionu. Po przybyciu na wytypowane miejsce, funkcjonariusze mieli uzasadnione podejrzenia, że mężczyzna znajduje się w środku.

Mimo wielokrotnych wezwań do otwarcia drzwi, poszukiwany nie reagował na polecenia policjantów. W tej sytuacji podjęto decyzję o siłowym wejściu do budynku. Po wyważeniu drzwi, funkcjonariusze przystąpili do przeszukania pomieszczeń. W jednym z nich odnaleźli poszukiwanego, który w nietypowy sposób próbował uniknąć zatrzymania – ukrył się pod płachtą folii.

Powód poszukiwań: przestępstwa drogowe

Jak informuje policja, 34-latek był poszukiwany na podstawie listu gończego oraz nakazu doprowadzenia wydanego przez wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna ma do odbycia łączną karę 2 lat pozbawienia wolności.

Wyrok dotyczy przestępstw z art. 180a oraz art. 178a Kodeksu karnego. Chodzi o kierowanie pojazdem mechanicznym pomimo posiadania cofniętych uprawnień oraz prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Finał sprawy

Zatrzymany 34-latek został przewieziony do jednostki policji. Po zakończeniu niezbędnych czynności zostanie doprowadzony do zakładu karnego, gdzie rozpocznie odbywanie zasądzonej kary pozbawienia wolności.

