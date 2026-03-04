- W Tarnowie ruszyły badania wad postawy u dzieci w szkołach podstawowych.
- Wstępne wyniki są niepokojące – już 10% uczniów ma problemy, m.in. przez tzw. "syndrom smartfonowy".
- Istnieją sygnały ostrzegawcze, które każdy rodzic powinien znać. Dowiedz się, na co zwrócić uwagę.
- Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.
Pierwsze wyniki budzą niepokój
Program profilaktyczny, realizowany przez Mościckie Centrum Medyczne, objął na początkowym etapie uczniów klas 4, 5 i 6 ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Tarnowie. Wstępne dane wskazują, że problem wad postawy dotyczy już co dziesiątego dziecka.
- Każdy z uczniów otrzymał informację dla rodziców z opisem wyniku badania. Zbiorcze zestawienia, z zachowaniem zasad RODO, trafiają również do dyrekcji szkół - informuje Filip Bianche, prezes MCM.
Jak wyjaśnia prowadząca badania fizjoterapeutka Elżbieta Kurowska, rodzice dzieci, u których wykryto nieprawidłowości, otrzymują konkretne wskazówki. - Proponujemy konsultację lekarską w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub u lekarza specjalisty - tłumaczy. W marcu programem zostaną objęte kolejne placówki, które zgłosiły chęć udziału.
Od stóp po kręgosłup szyjny
Specjaliści szacują, że u około 2-3% dzieci z wykrytymi problemami może zostać potwierdzona skolioza. Jest to trójpłaszczyznowe skrzywienie kręgosłupa, którego nie wolno lekceważyć. Nieleczona wada może prowadzić do przewlekłych bólów, zaburzeń pracy układu krążeniowo-oddechowego, a w skrajnych przypadkach kończy się leczeniem operacyjnym.
Eksperci zwracają uwagę, że źródło problemów często leży niżej – przyczyną bywa m.in. stopa koślawa, asymetria miednicy czy nierówna długość kończyn. Organizm dziecka przez lata kompensuje te wady, co w przyszłości może skutkować poważnymi dolegliwościami. Coraz częściej obserwuje się także problemy w odcinku szyjnym kręgosłupa i obręczy barkowej, co jest bezpośrednio wiązane z długotrwałym pochylaniem głowy nad ekranami smartfonów i tabletów.
Jak rozpoznać problem? Apel do rodziców i szkół
Wczesne wykrycie wad postawy daje największe szanse na skuteczną terapię. Rodzice powinni zwrócić uwagę na sygnały ostrzegawcze, takie jak:
- nierówno ustawione barki,
- odstająca łopatka,
- przechylanie głowy na jedną stronę,
- widoczna asymetria wcięcia w talii,
- "uciekanie" ubrań na jedną stronę ciała.
Mościckie Centrum Medyczne podkreśla, że nabór do programu profilaktycznego dla szkół z Tarnowa wciąż trwa, choć liczba miejsc jest ograniczona. Placówki zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt pod numerem telefonu 14 6880 511. Wczesna interwencja to inwestycja w zdrowie i komfort życia dzieci w przyszłości.
Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!