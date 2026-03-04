Niepokojące wyniki badań postawy uczniów w Tarnowie. Eksperci ostrzegają przed "syndromem smartfonowym"

Tomasz Piszczek
2026-03-04 12:00

Mościckie Centrum Medyczne w Tarnowie rozpoczęło program profilaktycznych badań wad postawy u uczniów szkół podstawowych. Wstępne wyniki są alarmujące – już u około 10 procent przebadanych dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 11 stwierdzono nieprawidłowości w obrębie kręgosłupa i obręczy barkowej. Specjaliści wskazują, że za rosnącą skalę problemu odpowiadają m.in. wielogodzinne korzystanie ze smartfonów i brak ruchu. Placówki oświatowe wciąż mogą dołączyć do projektu.

Fizjoterapeutka Elżbieta Kurowska

i

Autor: Mościckie Centrum Medyczne/ Materiały prasowe Na zdjęciu fizjoterapeutka Elżbieta Kurowska
  • W Tarnowie ruszyły badania wad postawy u dzieci w szkołach podstawowych. 
  • Wstępne wyniki są niepokojące – już 10% uczniów ma problemy, m.in. przez tzw. "syndrom smartfonowy". 
  • Istnieją sygnały ostrzegawcze, które każdy rodzic powinien znać. Dowiedz się, na co zwrócić uwagę. 
Pierwsze wyniki budzą niepokój

Program profilaktyczny, realizowany przez Mościckie Centrum Medyczne, objął na początkowym etapie uczniów klas 4, 5 i 6 ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Tarnowie. Wstępne dane wskazują, że problem wad postawy dotyczy już co dziesiątego dziecka.

- Każdy z uczniów otrzymał informację dla rodziców z opisem wyniku badania. Zbiorcze zestawienia, z zachowaniem zasad RODO, trafiają również do dyrekcji szkół - informuje Filip Bianche, prezes MCM.

Jak wyjaśnia prowadząca badania fizjoterapeutka Elżbieta Kurowska, rodzice dzieci, u których wykryto nieprawidłowości, otrzymują konkretne wskazówki. - Proponujemy konsultację lekarską w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub u lekarza specjalisty - tłumaczy. W marcu programem zostaną objęte kolejne placówki, które zgłosiły chęć udziału.

Od stóp po kręgosłup szyjny

Specjaliści szacują, że u około 2-3% dzieci z wykrytymi problemami może zostać potwierdzona skolioza. Jest to trójpłaszczyznowe skrzywienie kręgosłupa, którego nie wolno lekceważyć. Nieleczona wada może prowadzić do przewlekłych bólów, zaburzeń pracy układu krążeniowo-oddechowego, a w skrajnych przypadkach kończy się leczeniem operacyjnym.

Eksperci zwracają uwagę, że źródło problemów często leży niżej – przyczyną bywa m.in. stopa koślawa, asymetria miednicy czy nierówna długość kończyn. Organizm dziecka przez lata kompensuje te wady, co w przyszłości może skutkować poważnymi dolegliwościami. Coraz częściej obserwuje się także problemy w odcinku szyjnym kręgosłupa i obręczy barkowej, co jest bezpośrednio wiązane z długotrwałym pochylaniem głowy nad ekranami smartfonów i tabletów.

Jak rozpoznać problem? Apel do rodziców i szkół

Wczesne wykrycie wad postawy daje największe szanse na skuteczną terapię. Rodzice powinni zwrócić uwagę na sygnały ostrzegawcze, takie jak:

  • nierówno ustawione barki, 
  • odstająca łopatka, 
  • przechylanie głowy na jedną stronę, 
  • widoczna asymetria wcięcia w talii, 
  • "uciekanie" ubrań na jedną stronę ciała. 

Mościckie Centrum Medyczne podkreśla, że nabór do programu profilaktycznego dla szkół z Tarnowa wciąż trwa, choć liczba miejsc jest ograniczona. Placówki zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt pod numerem telefonu 14 6880 511. Wczesna interwencja to inwestycja w zdrowie i komfort życia dzieci w przyszłości.

