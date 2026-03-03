Dwie dziewczynki z Tarnowa i Tarnowca zachowały się bohatersko w sytuacjach zagrożenia.

11-latka wezwała pomoc do babci po upadku, a 10-latka zgłosiła pożar.

Ich opanowanie pozwoliło na szybką interwencję służb ratunkowych.

Sprawdź, w jaki sposób straż pożarna postanowiła uhonorować młode bohaterki.

Spokojna reakcja 11-latki

Do pierwszego zdarzenia doszło w styczniu bieżącego roku w Tarnowcu. Wówczas 11-letnia Anna Paprocka była świadkiem nieszczęśliwego wypadku – jej babcia upadła na schodach. Dziewczynka, zamiast wpaść w panikę, natychmiast zadzwoniła pod numer alarmowy. Podczas rozmowy z operatorem zachowała spokój i precyzyjnie przekazała wszystkie niezbędne informacje dotyczące stanu poszkodowanej oraz miejsca zdarzenia.

Dzięki jej opanowaniu i jasnemu komunikatowi, strażacy oraz zespół ratownictwa medycznego mogli bezzwłocznie dotrzeć na miejsce i udzielić seniorce fachowej pomocy.

Zimna krew w obliczu ognia

Drugą bohaterką jest 10-letnia Aniela Pituła, która w tym samym miesiącu zauważyła pożar w jednym z mieszkań w Tarnowie. Dziewczynka również wykazała się zimną krwią. Nie tylko niezwłocznie powiadomiła służby ratunkowe, ale także podjęła kluczowe działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa swojej babci. Zaalarmowała ją o niebezpieczeństwie i pomogła jej opuścić zagrożony budynek jeszcze przed przyjazdem strażaków. Do tego wyniosła dwa małe pieski.

Podobnie jak w pierwszym przypadku, jej rozmowa z centrum powiadamiania ratunkowego była rzeczowa i zawierała kluczowe dane, co pozwoliło na szybkie podjęcie akcji gaśniczej i zminimalizowanie strat materialnych.

Wyróżnienie i pochwała od strażaków

Postawa obu dziewczynek spotkała się z uznaniem ze strony służb. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie podjął decyzję o przyznaniu im specjalnych wyróżnień. Jak informuje mł. kpt. Dominik Ryba, Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie, jest to wyraz podziękowania i podkreślenie, jak ważna jest właściwa reakcja na zagrożenie.

– Te młode osoby wykazała się dużą odpowiedzialnością. Zadbały o bezpieczeństwo bliskiej osoby i prawidłowo wezwały pomoc. To przykład reakcji, której uczymy podczas działań edukacyjnych prowadzonych przez straż pożarną – podkreśla mł. kpt. Ryba. Jak dodaje, takie sytuacje dowodzą, że edukacja w zakresie bezpieczeństwa przynosi realne efekty, a wiedza o tym, jak zachować spokój i wezwać pomoc, może uratować zdrowie i życie.

Wyróżnienia dla Anny Paprockiej i Anieli Pituły zostaną wręczone pod koniec bieżącego roku szkolnego.

