Amerykańska koszykarka wydalona z Polski. Nie dopełniła formalności pobytowych

PAP
PAP
Tomasz Piszczek
2026-03-03 12:15

32-letnia koszykarka ze Stanów Zjednoczonych, zawodniczka jednego z małopolskich klubów, została zobowiązana do opuszczenia Polski. Jak poinformowała Straż Graniczna, kobieta przekroczyła o 48 dni dozwolony okres pobytu w strefie Schengen. Nałożono na nią również półroczny zakaz ponownego wjazdu na terytorium państw członkowskich.

  • Koszykarka z USA grająca w Polsce musiała opuścić kraj. 
  • Przekroczyła legalny pobyt o 48 dni, za co została wydalona i dostała zakaz wjazdu. 
  • Dlaczego jej próba legalizacji pobytu się nie powiodła? 
  • Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.

Kontrola koszykarki i decyzja o wydaleniu

Decyzja o zobowiązaniu amerykańskiej sportsmenki do powrotu jest wynikiem kontroli przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Tarnowie. Jak poinformowała Justyna Drożdż z zespołu prasowego Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, w trakcie weryfikacji legalności pobytu ustalono, że zawodniczka przebywała na terytorium strefy Schengen o 48 dni dłużej niż pozwalały na to przepisy.

W konsekwencji komendant placówki wydał decyzję administracyjną, która zobowiązuje 32-latkę do powrotu do USA. Dodatkowo, nałożono na nią zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski oraz innych państw obszaru Schengen na okres sześciu miesięcy.

Nieudana próba legalizacji pobytu

Jak wynika z informacji przekazanych przez Straż Graniczną, koszykarka próbowała zalegalizować swój pobyt w Polsce. Złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy do wojewody, jednak dokumentacja została pozostawiona bez rozpoznania. Oznacza to, że z przyczyn formalnych wniosek nie został skutecznie procedowany, a pobyt zawodniczki po upływie 90 dni stał się nielegalny.

Brak skutecznego zalegalizowania pobytu stał się bezpośrednią podstawą do podjęcia działań przez Straż Graniczną.

Polecany artykuł:

Nie przegap! Tarnów zaprasza na Słodkie Urodziny i Jarmark Kaziukowy – będzie s…

Przepisy nie robią wyjątków

Przedstawicielka SG podkreśliła, że przepisy migracyjne dotyczą wszystkich cudzoziemców, niezależnie od ich profesji. "Nie chodzi tu o surowość czy brak dobrej woli służb – to konsekwencja obowiązujących przepisów migracyjnych" zaznaczyła Justyna Drożdż, porównując skutki zaniedbań administracyjnych do kontuzji kluczowego gracza.

Zgodnie z obowiązującym prawem, obywatele Stanów Zjednoczonych mogą przebywać w strefie Schengen w ramach ruchu bezwizowego przez maksymalnie 90 dni w każdym 180-dniowym okresie. Po przekroczeniu tego limitu pobyt staje się nielegalny.

Straż Graniczna przypomina, że na klubach sportowych zatrudniających zawodników spoza Unii Europejskiej spoczywa obowiązek dopilnowania wszelkich formalności związanych z legalnością ich pobytu i pracy.

Polecany artykuł:

Grupa Azoty wstrzymuje zamówienia na nawozy. Powodem drastyczny skok cen gazu

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!

Tarnów Radio ESKA Google News

Koniec gry w Polsce. Koszykarka z USA musi opuścić kraj

Koniec gry w Polsce. Koszykarka z USA musi opuścić kraj
Galeria zdjęć 2
WOJNA W PORTFELACH: DROŻSZE PALIWO, ŻYWNOŚĆ, WAKACJE | Poranny Ring
Tarnów
strefa schengen
straż graniczna
Karpacki Oddział Straży Granicznej