Nie przegap! Tarnów zaprasza na Słodkie Urodziny i Jarmark Kaziukowy – będzie się działo!

Tarnów świętuje 696. rocznicę lokacji miasta, przygotowując bogaty program wydarzeń dla mieszkańców.

Od 5 do 8 marca odbędą się m.in. Jarmark Kaziukowy, średniowieczne miasteczko i uroczysta gala.

Wydarzenia obejmą historyczny pochód, występy artystyczne i prelekcje, celebrując dziedzictwo miasta.

Jakie niespodzianki czekają na mieszkańców?

Jarmark Kaziukowy, średniowieczne miasteczko, historyczny pochód ulicami miasta oraz uroczysta gala z koncertem. Nie zabraknie też akcentów edukacyjnych i spotkań rocznicowych. W taki sposób Tarnów będzie świętował 696. rocznicę lokacji. Wydarzenia z udziałem mieszkańców potrwają od 5 do 8 marca 2026.

Urodzinowe świętowanie rozpocznie w czwartek, 5 marca, orszak historyczny z udziałem przedszkolaków. Najmłodsi przejdą w barwnym korowodzie ul. Wałową na Rynek. Przemarsz poprowadzi król Władysław Łokietek na koniu. Pod Ratuszem uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych oraz innych tarnowskich szkół wspólnie wykonają poloneza. Tego dnia w Akademii Tarnowskiej zaplanowano też wykład zatytułowany „Kobiety w historii Tarnowa”.

POSŁUCHAJ: na Urodziny Tarnowa zapraszają Maria Zawada-Bilik i Marcin Sobczyk z UMT

- Każdego roku te wydarzenia są coraz to bogatsze, a hasło „Miasto Tarnów od 1330 roku” towarzyszy nam od bardzo długiego czasu. (…) Włącza się jeszcze Wataha Rycerska, więc będzie nas sporo do tego urodzinowego chleba. Tort będzie, i miasteczko średniowieczne, i Jarmark Kaziukowy. Będą też przygotowane niespodzianki stricte dedykowane lokacji Tarnowa, więc na Tarnowskim rynku będzie można usłyszeć gwarek średniowiecza, będziemy się cieszyć jarmarcznymi kramami, stoiskami – zapowiada Maria Zawada – Bilik z tarnowskiego magistratu.

Od piątku do niedzieli na stoiskach Jarmarku Kaziukowego na tarnowskim Rynku będzie można znaleźć przysmaki, rękodzieło, ozdoby, produkty regionalne czy biżuterię. W sobotę, 7 marca, około 13:30 w Zakątku Spycimira będzie można obejrzeć inscenizację historyczną „Przekazanie aktu lokacyjnego dla Tarnowa”. Stanie tam również miasteczko średniowieczne z warsztatami dawnego rzemiosła. Tego dnia zaplanowano też otwarcie Piwnicy Hetmana Jana Tarnowskiego przy Rynku 9 oraz o 18:00 Galę Urodzinową w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie.

- To jest wyjątkowa okazja do tego, aby mówić o historii naszego miasta. By mówić o tym, co najważniejsze, czyli o naszym dziedzictwie, którego nie da się skopiować, które jest niepowtarzalne, unikatowe. Mówimy o samym Tarnowie jako tym miejscu wielokulturowym, mówimy o przestrzeniach i mówimy o ludziach, czyli najważniejsze elementy tej tkanki miejskiej. I oprócz koncertu, który będzie wyjątkowy, bo to Jarek Tucki akustycznie zagra na scenie w Zespole Szkół Muzycznych, ale też uhonorujemy osoby, mieszkańców miasta, obecnych i byłych za ten wkład w historię miasta – mówi Marcin Sobczyk z tarnowskiego magistratu.

Przypomnijmy, Tarnów został lokowany 7 marca 1330 roku na prawie niemieckim przez wojewodę krakowskiego Spycimira Leliwitę, na podstawie dokumentu wystawionego przez kancelarię króla Władysława Łokietka.

