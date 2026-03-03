Grupa Azoty wstrzymuje zamówienia na nawozy. Powodem drastyczny skok cen gazu

Koncern chemiczny czasowo wstrzymał akceptację nowych wniosków zakupowych na nawozy azotowe.

Radykalny krok został wymuszony przez gwałtowny wzrost notowań gazu ziemnego.

Przedstawiciele spółki zapewniają, że wszystkie wcześniej zatwierdzone kontrakty zostaną sfinalizowane.

Ceny gazu uderzają w Grupę Azoty

Rzecznik prasowy chemicznego holdingu potwierdził doniesienia o wstrzymaniu sprzedaży w oficjalnym komunikacie dla Polskiej Agencji Prasowej. Zarząd spółki został zmuszony do podjęcia tak zdecydowanych działań ze względu na niestabilność rynku i gwałtownie rosnącą cenę gazu ziemnego. Surowiec ten jest absolutnym fundamentem przy wytwarzaniu amoniaku, stanowiącego bazę dla większości produktów nawozowych.

„Potwierdzamy, że z uwagi na skokowy wzrost ceny gazu podjęto decyzję o czasowym wstrzymaniu nowych zamówień na nawozy azotowe. Realizowane są już złożone zamówienia. Analizujemy bieżącą sytuację” – poinformował PAP Biznes Grzegorz Kulik, rzecznik prasowy Grupy Azoty.

Przedsiębiorstwo zapewnia swoich kontrahentów, że istniejące umowy pozostają w mocy i będą realizowane zgodnie z planem. Grupa Azoty nie określiła, jak długo potrwa przerwa, uzależniając dalsze decyzje od wnikliwej analizy zmieniającej się sytuacji rynkowej.

Ruch polskiego koncernu nie jest zdarzeniem izolowanym, lecz efektem szerszego kryzysu energetycznego, który przybrał na sile po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Według danych agencji informacyjnych, w poniedziałek ropa naftowa podrożała o ponad 5 procent, notując momentami skoki przekraczające 12 procent. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja na rynku błękitnego paliwa, gdzie europejskie kontrakty terminowe na ten surowiec poszybowały w górę o ponad 40 procent.

Marcin Celejewski nowym szefem spółki

Zamieszanie związane z wstrzymaniem sprzedaży nawozów nakłada się na okres formowania nowych władz w przedsiębiorstwie. Prezesem został Marcin Celejewski, a funkcję wiceprezesa rada nadzorcza powierzyła Małgorzacie Królak. Dodatkowo, do czasowego pełnienia obowiązków wiceprezesa – na okres maksymalnie trzech miesięcy – oddelegowano wiceprzewodniczącą rady nadzorczej, Aleksandrę Machowicz-Jaworską. Warto przypomnieć, że w lutym ze stanowiskami pożegnali się dotychczasowy prezes Andrzej Skolmowski oraz dwóch wiceprezesów.

