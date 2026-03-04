Ręcznie robione kartki pełne otuchy. Tarnów wspiera kobiety w kryzysie

Akcja „Trochę Dobra na Dzień Kobiet” wspiera kobiety w kryzysie.

Uczestnicy tworzą unikalne kartki kolażowe z życzeniami i upominkami.

Inicjatywa ma na celu przekazanie spersonalizowanego wsparcia.

Dowiedz się, jak możesz dołączyć do tej wzruszającej akcji!

„Trochę dobra na Dzień Kobiet”. Taką akcję zorganizowały wspólnie Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie oraz Fundacja Pełnia. Chętni wykonywali własnoręcznie pocztówki z życzeniami dla kobiet w kryzysie. Chodziło o wsparcie emocjonalne pań, które z różnych powodów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

- Są to kartki, na których przedstawiamy jakiś mały obrazek kolażowy i piszemy życzenia. I chyba właśnie te życzenia są tutaj najważniejsze, ponieważ to właśnie te życzenia stanowią taki spersonalizowany element dla każdej z tych kobiet i każdy może napisać coś miłego, podpisać się i przekazać takie miłe słowa dla innej kobiety po prostu. Do wykonania kartek wykorzystaliśmy głównie materiały z odzysku, mianowicie stare gazety, jakieś stare materiały prasowe, wszystkie ulotki, które nam zostały, ale są już przeterminowane. Wszystkiego tego używamy, żeby żeby stworzyć właśnie taki kolaż. Tak naprawdę wyobraźnia nie zna granic tutaj i można go stworzyć właściwie z wszystkiego. Zazwyczaj na warsztatach te efekty pracy zabieramy ze sobą do domu, a tutaj właśnie te efekty oddajemy komuś innemu. Także to chyba też jest bardzo ważne - mówiła w rozmowie z Radiem ESKA Tarnów Joanna Janik z Multimedialnego Centrum Artystycznego przy ulicy Wałowej 25 w Tarnowie.

"Młody Sherlock" zmienia ikony popkultury - czy na lepsze? Rozmawiamy z głównymi gwiazdami serialu Guya Ritchiego | WYWIADY ESKA

To już 10. edycja akcji „Trochę Dobra na Dzień Kobiet”, organizowana przez Fundację Pełnia. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że wymiar emocjonalny tego wydarzenia ma duże znaczenie dla obdarowywanych kobiet. Oprócz wykonanych ręcznie kartek panie dostają również niewielkie paczki, w których znajdują artykuły codziennego użytku.

- Na kartkach z tyłu, w środku, napisane są życzenia. To jest zazwyczaj kilka słów i chyba najważniejsze jest to, że są podpisane imieniem. Więc ta chwila, kiedy ktoś inny myśli o drugiej osobie przez tą chwilę i kieruje do niej te personalizowane życzenia, te kilka słów, ma znaczenie. Zazwyczaj to są takie życzenia, że każda z nas jest inna, ale każda wyjątkowa. Są życzenia siły, spokoju, no bardzo różne, przeróżne życzenia, właśnie kierowane do drugiej osoby. A w paczkach znajdują się takie rzeczy codziennego użytku jak herbata, dezodoranty, żele pod prysznic, czyli takie rzeczy potrzebne każdemu z nas – dodaje Joanna Janik.

Akcja potrwa do godziny 17:00, w środę, 4 marca 2026. Każdy chętny może dołączyć. Materiały potrzebne do wykonania kartek są dostępne na miejscu, w Multimedialnym Centrum Artystycznym przy ulicy Wałowej 25.

7

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]