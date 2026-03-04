Nowy Wiśnicz to jedno z najpiękniejszych miast w Małopolsce. Spisano w nim sławną księgę złoczyńców

Sądy miejskie i grodzkie w dawnej Polsce prowadziły księgi złoczyńców, zwane libri maleficorum lub acta maleficorum, w których zapisywano szczegóły związane z rozpatrywanymi sprawami karnymi. Na ich kartach odnotowywano przebiegi procesów sądowych wszczętych w najcięższych sprawach kryminalnych. Do takich zaliczano wówczas m.in. zabójstwa, dzieciobójstwa, rozboje, kradzieże, fałszowanie monet, cudzołóstwo, świętokradztwo czy czarnoksięstwo. Jednym najbardziej znanych takich zbiorów, zawierającym zapiski z procesów sądowniczych spisanych na ziemiach Małopolski, jest księga złoczyńców z Nowego Wiśnicza.

Wiśnicka księga złoczyńców została spisana głównie po polsku z przeplotami łaciny. Z badań historyków wynika, że jej autorstwo należy do co najmniej dziewięciu osób. Pierwsze zapisy pochodzą z 1632 roku i są zawarte na 550 stronicach papierowych kart. Rękopis jest sprawozdaniem z 52 procesów o przestępstwa takie, jak: kradzież – 19, zabójstwo – 9, zbójnictwo – 8, czary – 3, rozbój 2, cudzołóstwo – 2, świętokradztwo– 2, napad na dwór – 2, gwałt – 1, dzieciobójstwo – 1.

Wiśnicka księga złoczyńców doczekała się w 2003 roku publikacji z opracowaniem historycznym Wacława Łuszczaka, profesora nauk prawnych, specjalisty z zakresu historii prawa oraz prawa kościelnego. Została wydana pod tytułem „Acta Maleficorum Wisniciae. Księga złoczyńców sądu kryminalnego w Wiśniczu (1629-1665)”. Jej kontynuacją jest wydana w 2010 roku w opracowaniu Wacława łuszczaka publikacja pod tytułem „Acta nigra maleficorum Wisniciae. Księga Czarna Złoczyńców Sądu Kryminalnego w Wiśniczu (1665-1785)”.

