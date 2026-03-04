To jedno z najpiękniejszych miast w woj. małopolskim. Tam spisano sławną księgę złoczyńców [GALERIA]

Krystian Janik
Krystian Janik
2026-03-04 15:06

W Małopolsce znajduje się wiele niezwykle pięknych miast. Jednym z najbardziej urokliwych jest Nowy Wiśnicz, w którym można podziwiać się unikatowy zamek. Budowlę wzniósł w drugiej połowie XIV wieku Jan Kmita, polski szlachcic herbu Szreniawa, połowie XIV wieku. Wówczas zamek znajdował się na zalesionym wzgórzu nad rzeką Leksandrówką we wsi Stary Wiśnicz. Nowy Wiśnicz otrzymał prawa miejskie w 1616 roku. To właśnie na tym zamku powstała pierwsza polska książka kucharska pióra kuchmistrza księcia Lubomirskiego Stanisława Czernieckiego. Jednak warto odnotować, że w mieście przez lata spisywano wiśnicką księgę złoczyńców. Pierwsze jej zapiski pochodzą z pierwszej połowy XVII wieku. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie w naszej galerii!

Nowy Wiśnicz to jedno z najpiękniejszych miast w Małopolsce. Spisano w nim sławną księgę złoczyńców

Sądy miejskie i grodzkie w dawnej Polsce prowadziły księgi złoczyńców, zwane libri maleficorum lub acta maleficorum, w których zapisywano szczegóły związane z rozpatrywanymi sprawami karnymi. Na ich kartach odnotowywano przebiegi procesów sądowych wszczętych w najcięższych sprawach kryminalnych. Do takich zaliczano wówczas m.in. zabójstwa, dzieciobójstwa, rozboje, kradzieże, fałszowanie monet, cudzołóstwo, świętokradztwo czy czarnoksięstwo. Jednym najbardziej znanych takich zbiorów, zawierającym zapiski z procesów sądowniczych spisanych na ziemiach Małopolski, jest księga złoczyńców z Nowego Wiśnicza.

Wiśnicka księga złoczyńców została spisana głównie po polsku z przeplotami łaciny. Z badań historyków wynika, że jej autorstwo należy do co najmniej dziewięciu osób. Pierwsze zapisy pochodzą z 1632 roku i są zawarte na 550 stronicach papierowych kart. Rękopis jest sprawozdaniem z 52 procesów o przestępstwa takie, jak: kradzież – 19, zabójstwo – 9, zbójnictwo – 8, czary – 3, rozbój 2, cudzołóstwo – 2, świętokradztwo– 2, napad na dwór – 2, gwałt – 1, dzieciobójstwo – 1.

Polecany artykuł:

To najpiękniejsze dwory w województwie małopolskim. Wśród nich prawdziwe perły …

Wiśnicka księga złoczyńców doczekała się w 2003 roku publikacji z opracowaniem historycznym Wacława Łuszczaka, profesora nauk prawnych, specjalisty z zakresu historii prawa oraz prawa kościelnego. Została wydana pod tytułem „Acta Maleficorum Wisniciae. Księga złoczyńców sądu kryminalnego w Wiśniczu (1629-1665)”. Jej kontynuacją jest wydana w 2010 roku w opracowaniu Wacława łuszczaka publikacja pod tytułem „Acta nigra maleficorum Wisniciae. Księga Czarna Złoczyńców Sądu Kryminalnego w Wiśniczu (1665-1785)”.

Sonda
Czy Małopolska jest najpiękniejszym regionem w naszym kraju?

Tak wygląda Nowy Wiśnicz, miasto, w którym spisano jedną z najsławniejszych ksiąg złoczyńców [GALERIA]

Nowy Wiśnicz. W tym mieście spisano wiśnicką księgę złoczyńców
Galeria zdjęć 15
Tarnów Radio ESKA Google News
Dom Książków, Tarnów
województwo małopolskie
podróże
Małopolska
Nowy Wiśnicz
małopolskie
turystyka